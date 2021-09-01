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Naked Science

Россия создает новый возвращаемый космический корабль

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Источник изображения: naked-science.ru

На основе перспективного корабля «Орел» российские инженеры создадут новый космический аппарат, который возьмет на себя функции «Прогресса».

По словам генконструктора «Энергии» Владимира Соловьева, на основе корабля «Орел» в будущем создадут новый аппарат. «На базе “Орла” хотим сделать грузовозвращаемый корабль», — приводит его слова ТАСС.

Корабль сменит «Прогресс», который сейчас доставляет грузы на Международную космическую станцию. Последний имеет серьезный недостаток: он не может вернуть полезную нагрузку с орбиты на Землю. Новый корабль в этом смысле будет шагом вперед.

Космический корабль «Орел» (ранее известен как «Федерация») создают в рамках российской лунной программы. Он должен доставлять людей и грузы за пределы околоземной орбиты, в том числе к спутнику Земли. Численность экипажа корабля — до шести человек, масса полезного груза может составлять 500 килограммов. В автономном режиме он способен находиться до 30 суток. При выполнении миссии в составе орбитальной станции — до одного года.

«Орел»

Источник изображения: Роскосмос

Впервые запустить корабль без экипажа хотят в декабре 2023 года. В 2024-м он должен выполнить еще один беспилотный старт. Наконец, в 2025-м корабль отправится в полет с людьми на борту.

«Орел» де-факто и раньше рассматривали как базу для разных космических аппаратов. Еще в прошлом году сообщалось о проработке вопроса создания облегченной версии космического корабля. Модификацию назвали «Орленок». Согласно представленным данным, такой вариант будет на пять тонн легче базовой модификации. На борту смогут находиться два члена экипажа.

По некоторым данным, «Орленок» начали создавать из-за изменения концепции освоения Луны, а если быть точнее — в силу неопределенности со сверхтяжелой ракетой.

Ранее стало известно, что на первом этапе для пилотируемых экспедиций к Луне могут применить не ее (как планировали раньше), а носитель «Ангара», который имеет меньшую грузоподъемность. Соответственно, если выберут этот вариант, понадобится более легкий корабль, чем «Орел» в базовой комплектации.

Как бы там ни было, полет российских космонавтов на Луну — не вопрос ближайшего времени. Пока Россия намерена осваивать спутник при помощи беспилотных аппаратов.

Первый из них хотели запустить уже осенью, однако из-за технических проблем старт пришлось перенести на следующий год. В качестве возможных сроков пуска рассматривают середину мая.

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