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ТАСС

РКК "Энергия" создаст на базе "Орла" возвращаемый грузовой корабль

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Эскиз ПТК НП «Орел»
Эскиз ПТК НП «Орел».
Источник изображения: wikipedia

По словам генконструктора предприятия Владимира Соловьева, этот корабль придет на смену существующим "Прогрессам"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует в будущем создать новый возвращаемый грузовой космический корабль на базе разрабатываемого перспективного космического пилотируемого корабля "Орел". Об этом в интервью ТАСС сообщил генконструктор предприятия, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

"На базе "Орла" хотим сделать грузовозвращаемый корабль", - сообщил Соловьев.

По словам генконструктора, этот корабль придет на смену существующим "Прогрессам", которые сейчас решают задачи доставки грузов на Международную космическую станцию, дозаправки, коррекции орбиты. "У "Прогресса" серьезный недостаток - мы не можем возвратить на нем полезную нагрузку с орбиты. Минус в том, что он сгорает", - пояснил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

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Россия
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Энергия РКК
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Восточный Космодром
Луна
МКС
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