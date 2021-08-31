Новый модуль «Наука» начали использовать для экспериментов

Космонавты приступили к научным исследованиям на борту российского модуля «Наука», недавно пристыкованного к МКС. Всего за год планируют проводить до шести экспериментов.

О старте экспериментов на борту модуля «Наука» со ссылкой на генконструктора «Энергии» Владимира Соловьева сообщило РИА Новости. Он отметил, что за год на модуле планируют проводить около пяти-шести экспериментов в разных направлениях.

«Науку» запустили с космодрома Байконур 21 июля. 29-го числа того же месяца она пристыковалась к МКС. Комплекс имеет массу 20 350 килограммов и стал одним их самых крупных модулей в истории орбитальной станции. Стоит также сказать, что «Наука» — первый российский модуль, запущенный к МКС за 11 лет.

Он включает в себя приборно-герметичный отсек и сферический гермоадаптер, которые разделяет герметичная переборка с люком. Эксплуатационный ресурс «Науки» заложили до 2027-го, однако его могут продлить до 2030-го.

Ранее на этот год была запланирована еще одна важная для России космическая миссия — первый в современной истории страны запуск аппарата на Луну. Позже стало известно о его переносе на следующий год, а недавно озвучили предполагаемую новую дату запуска.

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