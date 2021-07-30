Новый модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции

Спустя 11 лет Россия получила новый модуль Международной космической станции: МЛМ-У «Наука», несмотря на все опасения, в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу «Звезды».

Лабораторный модуль «Наука» — строительство которого начали в 1995 году, а запуска ожидали на протяжении 14 лет — в автоматическом режиме в 16:29 успешно пристыковался к надирному узлу служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. За процессом следили Центр управления полетами и космонавты, сообщил «Роскосмос». Таким образом, Россия впервые с 2010 года получила новый модуль.

«Есть касание!!!» — отреагировал на своей странице в твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

С сегодняшнего дня иностранцы учатся произносить новое русское слово – НАУКА. - РОГОЗИН (@Rogozin) July 29, 2021

При этом, как следует из переговоров, космонавты практически начали стыковать модуль вручную. В 16:27, когда «Наука» находилась в 14 метрах от российского сегмента станции, руководитель полета Владимир Соловьев сказал перейти на телеоператорный режим управления . «Олег, давай переходим в ТОРУ», — заявил он, но почти сразу отменил поручение, так как модуль стал «выправляться потихоньку».

Точное время касания объектов, согласно поступившей телеметрической информации: 16:29:01 по московскому времени. According to the received telemetric information, the exact time of contact is 13:29:01 UTC. pic.twitter.com/U40UiVVO5K - РОСКОСМОС (@roscosmos) July 29, 2021

Теперь российский экипаж станции — Петр Дубров и Олег Новицкий — проверит герметичность стыковки и приведет в соответствие давление между МКС и новой орбитальной лабораторией. После этого впервые откроют два люка и перейдут в жилую зону приборно-герметичного отсека «Науки». Согласно информации на табло в Центре управления полетами, все это произойдет между 18:00-19:40 по московскому времени. Затем космонавты возьмут пробы воздуха и к девяти вечера вернутся на «Звезду».

Approximately, at 15:15 UTC, the Zvezda transfer chamber hatch is to be opened, with the #Nauka module hatch to be opened a few minutes later with the crew enter the habitable room of the pressurized instrument compartment. Stay tuned! pic.twitter.com/TX0QxSzvRk - РОСКОСМОС (@roscosmos) July 29, 2021

По словам Рогозина, интегрировать МЛМ в состав станции будут еще шесть-восемь месяцев. За это время экипаж около десяти раз выйдет в открытый космос, чтобы протянуть кабели и трубопроводы, установить шлюзовую камеру, радиационный теплообменник и прочее. Потом на новой орбитальной лаборатории, как и задумывалось, могут проводить различные исследования и эксперименты (всего их запланировали 13 штук).

«Все эксперименты будут ориентированы на подготовку отечественной космонавтики к работе в дальнем (космосе)», — отметил Рогозин.

Модуль имеет и бытовое предназначение: космонавты получат дополнительное место для работы, хранения грузов, аппаратуру генерации воды и кислорода, а еще каюту для третьего члена экипажа (то есть ему не придется ночевать в американском сегменте станции) и второй туалет. Благодаря автономному передислоцируемому манипулятору ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space некоторые работы можно будет проводить без выхода в открытый космос. Ресурс МЛМ-У рассчитан до 2027 года с возможностью продления работы вплоть до 2030-го.

Поначалу «Науку» хотели задействовать в роли дублера первого модуля «Заря», а в 2004-м ее решили создавать как полноценный модуль. Запуск планировали на 2007 год, но из-за финансовых и технических проблем это событие неоднократно переносили. В итоге долгожданный старт состоялся на прошлой неделе: МЛМ-У после испытаний запустили с Байконура ракетой-носителем тяжелого класса «Протон-М». «Наука» заняла место прослужившего 20 лет старого модуля «Пирс»: 26 июля, с опозданием на несколько дней, его отстыковали от станции и затопили в несудоходном районе Тихого океана.

В ноябре «Роскосмос» хочет запустить узловой модуль «Причал» — вероятно, этим последним отсеком завершится строительство российского сегмента МКС. А когда Россия определится, останется ли в программе международной станции или все же начнет создание собственной, национальной, станет ясно, куда отправят ее базовую часть — Научно-энергетический модуль (НЭМ), запуск которого наметили на 2025 год. Изначально его хотели пристыковать как раз к «Причалу».