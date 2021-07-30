Войти
Naked Science

Новый модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции

355
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Спустя 11 лет Россия получила новый модуль Международной космической станции: МЛМ-У «Наука», несмотря на все опасения, в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу «Звезды».

Лабораторный модуль «Наука» — строительство которого начали в 1995 году, а запуска ожидали на протяжении 14 лет — в автоматическом режиме в 16:29 успешно пристыковался к надирному узлу служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. За процессом следили Центр управления полетами и космонавты, сообщил «Роскосмос». Таким образом, Россия впервые с 2010 года получила новый модуль.

«Есть касание!!!» — отреагировал на своей странице в твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.


При этом, как следует из переговоров, космонавты практически начали стыковать модуль вручную. В 16:27, когда «Наука» находилась в 14 метрах от российского сегмента станции, руководитель полета Владимир Соловьев сказал перейти на телеоператорный режим управления . «Олег, давай переходим в ТОРУ», — заявил он, но почти сразу отменил поручение, так как модуль стал «выправляться потихоньку».


Теперь российский экипаж станции — Петр Дубров и Олег Новицкий — проверит герметичность стыковки и приведет в соответствие давление между МКС и новой орбитальной лабораторией. После этого впервые откроют два люка и перейдут в жилую зону приборно-герметичного отсека «Науки». Согласно информации на табло в Центре управления полетами, все это произойдет между 18:00-19:40 по московскому времени. Затем космонавты возьмут пробы воздуха и к девяти вечера вернутся на «Звезду».


По словам Рогозина, интегрировать МЛМ в состав станции будут еще шесть-восемь месяцев. За это время экипаж около десяти раз выйдет в открытый космос, чтобы протянуть кабели и трубопроводы, установить шлюзовую камеру, радиационный теплообменник и прочее. Потом на новой орбитальной лаборатории, как и задумывалось, могут проводить различные исследования и эксперименты (всего их запланировали 13 штук).

«Все эксперименты будут ориентированы на подготовку отечественной космонавтики к работе в дальнем (космосе)», — отметил Рогозин.

Модуль имеет и бытовое предназначение: космонавты получат дополнительное место для работы, хранения грузов, аппаратуру генерации воды и кислорода, а еще каюту для третьего члена экипажа (то есть ему не придется ночевать в американском сегменте станции) и второй туалет. Благодаря автономному передислоцируемому манипулятору ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space некоторые работы можно будет проводить без выхода в открытый космос. Ресурс МЛМ-У рассчитан до 2027 года с возможностью продления работы вплоть до 2030-го.

Поначалу «Науку» хотели задействовать в роли дублера первого модуля «Заря», а в 2004-м ее решили создавать как полноценный модуль. Запуск планировали на 2007 год, но из-за финансовых и технических проблем это событие неоднократно переносили. В итоге долгожданный старт состоялся на прошлой неделе: МЛМ-У после испытаний запустили с Байконура ракетой-носителем тяжелого класса «Протон-М». «Наука» заняла место прослужившего 20 лет старого модуля «Пирс»: 26 июля, с опозданием на несколько дней, его отстыковали от станции и затопили в несудоходном районе Тихого океана.

В ноябре «Роскосмос» хочет запустить узловой модуль «Причал» — вероятно, этим последним отсеком завершится строительство российского сегмента МКС. А когда Россия определится, останется ли в программе международной станции или все же начнет создание собственной, национальной, станет ясно, куда отправят ее базовую часть — Научно-энергетический модуль (НЭМ), запуск которого наметили на 2025 год. Изначально его хотели пристыковать как раз к «Причалу».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Теплообменник
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Робот
ЯО
Похожие новости
09.01.2018
Чужие победы
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
03.02.2015
На Луну — и подешевле
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
14.04.2014
Русский космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:27
  • 306
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 09:24
  • 1009
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре