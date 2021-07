Новый модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции

Спустя 11 лет Россия получила новый модуль Международной космической станции: МЛМ-У «Наука», несмотря на все опасения, в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу «Звезды».

Лабораторный модуль «Наука» — строительство которого начали в 1995 году, а запуска ожидали на протяжении 14 лет — в автоматическом режиме в 16:29 успешно пристыковался к надирному узлу служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. За процессом следили Центр управления полетами и космонавты, сообщил «Роскосмос». Таким образом, Россия впервые с 2010 года получила новый модуль.

«Есть касание!!!» — отреагировал на своей странице в твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

При этом, как следует из переговоров, космонавты практически начали стыковать модуль вручную. В 16:27, когда «Наука» находилась в 14 метрах от российского сегмента станции, руководитель полета Владимир Соловьев сказал перейти на телеоператорный режим управления . «Олег, давай переходим в ТОРУ», — заявил он, но почти сразу отменил поручение, так как модуль стал «выправляться потихоньку».

According to the received telemetric information, the exact time of contact is 13:29:01 UTC. pic.twitter.com/U40UiVVO5K

