В модуле "Наука" начали проводить эксперименты

Космонавты будут проводить в "Науке" до пяти-шести экспериментов в год

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Космонавты уже начали проводить эксперименты в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Об этом в интервью ТАСС сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Эксперименты уже более или менее проводятся. Наконец-то на МКС прилетела многозональная электропечь, сейчас ее устанавливают на место", - сказал Соловьев в преддверии 75-летия РКК "Энергия".

По словам генконструктора, в год в модуле планируется проводить пять-шесть экспериментов различной направленности.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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