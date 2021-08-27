Blue Origin успешно запустила и посадила космический корабль New Shepard

Сегодня корпорация Blue Origin провела очередной успешный старт и посадку своего нового корабля New Shepard. Запуск прошел в беспилотном режиме.

Blue Origin вновь доказала надежность нового космического корабля, проведя очередные успешные запуск и посадку. Старт состоялся на космодроме Corn Ranch в штате Техас.

На борту разместили 18 грузов. Во время полета, который продлился около 10 минут, протестировали различные приборы. Их хотят применить для будущих лунных миссий космического агентства США. Среди них был лидар и компьютер, который отвечает за снижение и посадку на лунную поверхность.

Космический аппарат также выступил своего рода холстом для художника из Ганы по имени Амоако Боафо.

Сегодняшний старт стал первым для New Shepard с 20 июля, когда он впервые отправился в путешествие с людьми на борту. Участие в той миссии приняли основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

Участники первого пилотируемого полета New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Дэмен вошел в историю как самый молодой астронавт, побывавший в космосе, а Фанк стала самым пожилым. Женщина побила рекорд Джона Гленна, который тот установил в 1998 году в возрасте 77 лет, когда отправился в космос на борту шаттла Discovery.

Июльская миссия New Shepard примечательна также тем, что это был первый пилотируемый космический полет с территории Техаса.

Blue Origin начала разрабатывать систему New Shepard в 2006 году. Первый старт провели 29 апреля 2015-го. Продажу билетов компания Джеффа Безоса хотела начать в 2019 году с запуском первых клиентов в 2020-м, однако на пути этих планов встала пандемия коронавируса.

Конструктивно New Shepard представляет собой капсулу, которая стартует вертикально, при помощи многоразовой ракеты-носителя. И ракета, и капсула — многоразовые. Носитель после старта садится, используя свой двигатель. Капсула приземляется при помощи парашютов.

Ракета и капсула Источник изображения: Blue Origin

New Shepard — важный, но единственный космический проект Blue Origin. Сейчас она работает над более амбициозной инициативой, направленной на создание многоразовой ракеты тяжелого класса New Glenn.

Предполагается, что она сможет составить конкуренцию не только существующим носителям, но и разрабатываемому сейчас Starship — потенциально самой революционной космической системе в мире.

Ее первый демонстрационный орбитальный полет может состояться уже скоро: недавно SpaceX состыковала две части системы, создав таким образом крупнейшую ракету из всех.