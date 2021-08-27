Представлены первые фотографии бака верхней ступени многоразовой ракеты New Glenn

В Сеть выложили первые фото прототипа бака верхней ступени перспективной ракеты New Glenn от Blue Origin. Предполагается, что тяжелый носитель позволит компании Джеффа Безоса соперничать с SpaceX.

Компания Blue Origin показала бак верхней ступени перспективного носителя New Glenn, который, согласно новым планам, станет условным аналогом создаваемой SpaceX системы Starship.

Как сообщает Ars Technica, вчера Blue Origin транспортировала первый испытательный резервуар из нержавеющей стали к стартовому комплексу LC-36 базы на мысе Канаверал (штат Флорида).

LC-36 Источник изображения: arstechnica

Этот бак — часть усилий компании Джеффа Безоса под кодовым обозначением Project Jarvis. Он направлен на разработку полностью многоразовой верхней ступени для ракеты New Glenn. Согласно представленным данным, резервуар вскоре начнет прочностные испытания.

LC-36 Источник изображения: arstechnica

Цель Blue Origin — снижение общей цены запуска New Glenn. Сделать ракету полностью многоразовой необходимо, чтобы Blue Origin могла успешно конкурировать с упомянутой выше SpaceX.

Последняя как никогда близка к орбитальным испытаниям своей полностью многоразовой системы Starship, состоящей из ускорителя и космического корабля. Недавно компания Маска установила корабль Starship SN20 на ускоритель Super Heavy Booster 4, создав, таким образом, самую большую ракету в истории.

Starship Источник изображения: SpaceX

До этого SpaceX провела ряд успешных испытаний демонстраторов технологий Starship. Самое показательное состоялось 5 мая, когда прототип Starship SN15 смог не только успешно достичь примерно десятикилометровой высоты, но и успешно приземлиться.

Ракета New Glenn изначально представляла собой почти полный аналог знаменитой Falcon 9. Она должна была получить многоразовую первую ступень, которая после запуска садилась бы вертикально (подобно тому, как это происходит с детищем SpaceX). Новые планы заметно расширяют потенциал носителя.

New Glenn будет иметь семь метров в диаметре. Ракета получила две ступени (ранее говорили о возможности установки дополнительной третьей). На низкую опорную орбиту носитель сможет выводить до 45 тонн грузов. Если не будет серьезных препятствий, первый полет ракета совершит в 2022 году.

Разработка ракет-носителей — не единственная сфера, где SpaceX и Blue Origin соперничают между собой. Так, недавно получила новый виток развития история с разработкой лунного посадочного модуля для программы NASA Artemis. Модуль Blue Origin в этом случае выступает как конкурент Starship HLS.