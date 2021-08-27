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РИА Новости

Министр обороны Шойгу: дальность поражения ракет для вертолетов увеличили после сирийской кампании

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолётов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос – дальность оружия армейской авиации на вертолётах. Он (вертолёт - ред.), к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов – ред.). Значит, надо было увеличивать дальность, и сегодня она увеличена вдвое практически", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Звезда".

Ранее Шойгу заявлял, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российские оружие "таковым по сути своей не являлось". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.

По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.

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