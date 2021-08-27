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РИА Новости

Глава концерна "РТИ системы" Юрий Аношко: станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"

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Радиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Радиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции "Яхрома", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.

"Яхрому" строят в Крыму.

"Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня", - сказал Аношко на форуме "Армия-2021".

Он отметил, что станции "Яхрома" "будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью". "Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС", - пояснил специалист.

Гендиректор добавил, что автоматизация "Яхромы" предполагает упрощение эксплуатации станции. "Боевой расчет "Яхромы" будет меньше, чем на "Воронежах", - пояснил Аношко.

Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

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Страны
Россия
Компании
РТИ им. Минца
Проекты
АРМИ-20XX
СПРН
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