Россия модернизировала не имеющую аналогов в мире радиолокационную станцию "Дон-2Н" в Подмосковье

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Россия модернизировала уникальную радиолокационную станцию "Дон-2Н", расположенную в Подмосковье, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.

"Сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности", — сказал он на форуме "Армия-2021".

По словам собеседника агентства, улучшены и количественные, и качественные характеристики. Какие конкретно, он не уточнил.

Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989 ее приняли на вооружение. Два года спустя ввели в эксплуатацию, с тех пор она непрерывно несет дежурство.

Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и с шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.

РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.