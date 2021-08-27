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Интерфакс-АВН

Путин и премьер Пакистана при обсуждении афганского вопроса отметили целесообразность использования возможностей ШОС

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.

"Условлено о координации подходов по афганской проблематике - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, затронут ряд тем двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях.

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Страны
Афганистан
Пакистан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
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