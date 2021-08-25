Войти
ТАСС

Шойгу: таких крупных сумм, как 340 млрд рублей, ранее никогда не выделялось на авиацию

860
0
0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА "Новости"

Глава Минобороны отметил, что в настоящее время объемы производства гражданской авиатехники недостаточны

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Решение выделить 340 млрд рублей на региональную или малую авиацию беспрецедентно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая во вторник на съезде партии "Единая Россия".

"Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в настоящее время объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. "А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки - 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Ми-2
Ми-8
Компании
КВЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
24.09.2019
"Затраты невелики": Россия оплатит модернизацию армии Абхазии
31.01.2019
Проблемы оборонных предприятий Казани
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
30.04.2015
«Все ждут, что сделает Шойгу: по голове погладит или начнет головы снимать?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский