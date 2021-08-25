Шойгу: таких крупных сумм, как 340 млрд рублей, ранее никогда не выделялось на авиацию

Глава Минобороны отметил, что в настоящее время объемы производства гражданской авиатехники недостаточны

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Решение выделить 340 млрд рублей на региональную или малую авиацию беспрецедентно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая во вторник на съезде партии "Единая Россия".

"Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в настоящее время объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. "А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки - 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию.