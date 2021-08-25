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«Роскосмос» получит миллиарды рублей на прототип «Сферы»

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Роскосмос» получит первые средства на создание научно-технического задела по программе «Сфера» в ближайшие дни, заявил ТАСС гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«На первых порах речь идет о семи миллиардах рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки. И эти средства, если еще не получены, то должны быть получены в ближайшие дни», — сказал менеджер.

По его словам, формально данные средства не войдут в финансирование программы «Сфера». «На эти средства мы планируем создать уже к концу следующего года прототипы первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок и тем самым закрепить за Российской Федерацией частотный ресурс, который как раз истекает в конце 2022 года», — заявил глава госкорпорации.

На утверждение в правительство программу «Сфера» вновь планируется направить до конца текущего месяца.

В июне Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что реализация российской космической программы «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей, из которых 500 миллиардов — внебюджетные средства.

Согласно официальному журналу госкорпорации «Русский космос», вышедшему в том же месяце, к 2030 году «Роскосмос» запустит около 600 спутников системы «Сфера», «аналогами» которой являются западные проекты Starlink и OneWeb.


Иван Потапов

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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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