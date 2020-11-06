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«Роскосмос» пообещал к 2030 году развернуть «аналог» Starlink

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Источник изображения: Фото: пресс-служба АО «Российские космические системы»

К 2030 году «Роскосмос» запустит около 600 спутников системы «Сфера», «аналогами» которой являются западные проекты Starlink и OneWeb, обещает официальный журнал госкорпорации «Русский космос».

В публикации издания утверждается, что идеология «Сферы» «более сильная», чем таковая у Starlink и OneWeb, поскольку последние «нацелены исключительно на решение задач связи и передачи больших объемов информации».

«Но очевидно, что в ряде случаев потребителю не нужен широкополосный дорогостоящий интернет — ему достаточно получить данные со счетчика электроэнергии или газа в загородном доме или передать сигнал о необходимости оказания срочной помощи», — говорится в публикации.

Там же сообщается, что пользовательские терминалы «Сферы» будут компактнее и дешевле, чем таковые у Starlink.

В феврале директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Сергей Прохоров заявил, что создание российской многофункциональной спутниковой системы «Сфера» потребует внебюджетных вложений в размере более 350 миллиардов рублей. По его словам, соответствующие инвесторы уже найдены.

В апреле 2019 года представитель «Роскосмоса» заявил, что создание «Сферы» потребует почти 534 миллиарда рублей.

В июне 2018 года сообщалось, что проект глобальной спутниковой системы «Сфера», предполагающий развертывание около 600 спутников, является доработанной версией ранее анонсированного «Роскосмосом» проекта системы связи «Эфир».

В мае 2018 года «Роскосмос» анонсировал проект «Эфир», призванный конкурировать с аналогичными западными системами OneWeb и Starlink. Тогда же заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям «Российских космических систем» Евгений Нестеров отметил, что программа, предусматривающая развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

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