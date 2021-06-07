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Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей

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Источник изображения: Фото: пресс-служба АО «Российские космические системы»

Реализация российской космической программы «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей, передает ТАСС заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме.

«Из них 500 миллиардов — внебюджет», — добавил руководитель.

В ноябре 2020 года член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов заявил, что на создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», развертывание системы околоземных спутников «Сфера» и модернизацию Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «Роскосмос» просит выделить из государственного бюджета триллионы рублей.

Согласно официальному журналу госкорпорации «Русский космос», вышедшему в том же месяце, к 2030 году «Роскосмос» запустит около 600 спутников системы «Сфера», «аналогами» которой являются западные проекты Starlink и OneWeb.

В феврале того же года директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Сергей Прохоров заявил, что создание российской многофункциональной спутниковой системы «Сфера» потребует внебюджетных вложений в размере более 350 миллиардов рублей.


Иван Потапов

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Россия
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ВПК РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
ИТ
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3 комментария
№1
07.06.2021 02:54
Ждать два года до появления первого нового спутника никак нельзя, потеряем время. Мощности имеются Ангары, ну и запускать по пять КА"Сфера-ретро" не на чипах, а микро электронных трубках и их никто не сможет типа лазером испортить на орбите 50 лет. Пока изготовят сотню новых, еще пройдет два года. Это же первая добыча в Космосе портить Оневебы - конкурентов Хуавеев.
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№2
07.06.2021 03:15
Цитата, ЗНШ сообщ. №1
Ждать два года до появления первого нового спутника никак нельзя, потеряем время. Мощности имеются Ангары, ну и запускать по пять КА"Сфера-ретро" не на чипах, а микро электронных трубках и их никто не сможет типа лазером испортить на орбите 50 лет. Пока изготовят сотню новых, еще пройдет два года. Это же первая добыча в Космосе портить Оневебы - конкурентов Хуавеев.

Нужно передавть космос в  частные руки , по примеру SpaceX. Такие  динозавры как НАСА и Роскосмос в качестве производителей иzжили себя и должны заниматся общим руководством.
0
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№3
07.06.2021 08:50
Цитата, Tornado сообщ. №2
Нужно передавть космос в  частные руки
Да здравствует распил!
Цитата, Tornado сообщ. №2
динозавры как НАСА и Роскосмос в качестве производителей иzжили себя и должны заниматся общим руководством.
НАСА и так занимается руководством + НИР, у них нет своих производственных мощностей. Роскосмос, до создания корпорации, что случилось совсем недавно, тоже был таковым.  Их же подрядчики: Боинги, Локхиды, Нортропы, о неожиданность... тоже ЧАСТНЫЕ ФИРМЫ. SpaceX присоединились к их числу с десяток лет назад. Успехи последних - это успехи всей космической отрасли США, а не одного Илона Маска.
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