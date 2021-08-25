В Совбезе РФ считают угрозой политику США и их союзников в области искусственного интеллекта

Искусственный интеллект играет все более значительную роль в системах боевого управления. Иллюстрация с сайта www.army.mil.

Кубинка (Московская область). 24 августа. ИНТЕРФАКС - Разработки по искусственному интеллекту могут стать сферой военно-политического противостояния, политика западных стран в этой области представляет опасность, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Область искусственного интеллекта неизбежно превращается в сферу не только научно-технической конкуренции, но и военно-политического противоборства", - сказал Храмов во вторник на военно-техническом форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке.

"Учитывая факторы этих угроз, развитые страны, прежде всего США и их ближайшие союзники, на различных международных площадках активно продвигают выгодные им подходы к формированию фундаментальных основ создания систем искусственного интеллекта и регулирования их применения в различных областях", - сказал Храмов.

"Очевидно, что целью государств, преуспевших в разработке таких правил и стандартов и стремящихся к их закреплению на международном уровне, является получение в меняющихся исторических реалиях новых возможностей доминирования в мировом масштабе", - заявил он.

По словам замсекретаря Совбеза, есть риск подмены критериев, касающихся функциональности, надежности и безопасности систем с искусственным интеллектом, что может "позволить использовать новые технологии для достижения конъюнктурных политических и экономических целей".