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ТАСС

В ВПК пообещали завершить госиспытания бронемашины "Бумеранг" в течение полутора лет

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«Бумеранг» с модулем «Бережок»
«Бумеранг» с модулем «Бережок».
Источник изображения: otvaga2004.mybb.ru

В перспективе машина сможет оснащаться новым боевым модулем, сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) завершит государственные испытания новейшей боевой бронированной машины "Бумеранг" в течение года - полутора. Об этом в интервью ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Мы завершили предварительные испытания. Доделываем два образца, и они выходят на государственные испытания. Думаю, в течение ближайшего года - полутора лет они будут завершены. ВПК идет в соответствии с нашей дорожной картой, которую утвердил заместитель министра обороны", - сказал он.

По его словам, опытные образцы "Бумеранга" находятся в высокой стадии готовности. "Два образца сейчас собраны на 80-85% - мы их облегчили, чтобы машины плавали. Более того, по модификациям К-16 и К-17 мы уже получили рекламные паспорта и паспорта экспортного облика и можем продвигать их за рубеж. Компания уже начинает делать такие предложения, потому что это очень серьезное шасси", - сообщил Красовицкий.

По его словам, "Бумеранг" в перспективе сможет оснащаться новым боевым модулем разработки ВПК. "Можем поставить на нее свой модуль - тогда машина будет сопоставима с БТР-82, но, естественно, несколько дороже, потому что для ее производства требуется больше материалов", - добавил Красовицкий.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко сообщил, что госиспытания новейших бронетранспортера К-16 и колесной боевой машины пехоты К-17 на перспективной платформе "Бумеранг" начались, опытно-промышленная партия в ближайшее время появится в войсках.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск на сайте ТАСС.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
Бумеранг
Корнет
Эпоха БМ
Компании
ВПК РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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