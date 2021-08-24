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МиГ-29 сгорел в Астраханской области

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Misha Japaridze / AP

Российский истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области во время планово-ремонтных работ. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По данным канала, самолет проходил плановую проверку в войсковой части в Наримановском районе. Воздушное судно выгорело полностью, никто не пострадал.

18 августа также в Астраханской области МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук. Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. В результате катастрофы пилот МиГ-29 погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
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