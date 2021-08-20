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Летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: MOD Russia / Globallookpress

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможную причину крушения МиГ-29 в Астраханской области в беседе с газетой «Известия».

Как предположил Попов, наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря, в том числе и попадание в грозовую облачность. Помимо этого, к крушению могли привести потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета, а также возможный отказ техники.

Летчик обратил внимание на то, что МиГ-29СМТ не сложен в полете, однако у него довольно трудные «высшие пилотажи». Поэтому управлять таким самолетом должен только профессиональный летчик, добавил он.

О том, что истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области во время учебного полета, стало известно 18 августа. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате крушения пилот погиб. Истребитель выполнял плановый полет без боекомплекта.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29СМТ
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