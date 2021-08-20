Войти
Lenta.ru

МиГ-29 разбился в Астраханской области

783
0
0
Источник изображения: Фото: MOD Russia / Globallookpress

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области во время учебного полета. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает РИА Новости.

Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате крушения пилот погиб. Отмечается, что истребитель выполнял плановый полет, он выполнялся без боекомплекта.

Для того, чтобы установить причины катастрофы, к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.

17 августа во время тренировочного полета в Подмосковье потерпел крушение Ил-112В. Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Рассматриваются две версии произошедшего, по одной из которых причиной могла стать техническая неисправность самолета, по другой — ошибка экипажа.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
20.08.2021
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
13.05.2019
В Минобороны назвали дату готовности полигона в Крыму для проведения конкурса "Авиадартс"
23.08.2018
Приборы, без которых нет полета
22.08.2017
ОДК продемонстрирует на «Армии-2017» достижения российского военного двигателестроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой