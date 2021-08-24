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Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре

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Британский спецназ в Афганистане в 2002 году
Британский спецназ в Афганистане в 2002 году.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan/AFP

Подразделение британских спецназовцев в Афганистане столкнулось с непредвиденной ситуацией — они попали в окружение к талибам. Daily Mail рассказывает, как спасали бравых английских вояк, а читатели издания активно высказывают свое мнение по поводу этой операции.

Ключевые моменты

- Около 20 военнослужащих из специальной авиадесантной службы попали в окружение к талибам после падения Кандагара, но были спасены своими товарищами

- Находившаяся в этой части Афганистана группа подала сигнал тревоги, когда район была захвачен талибами

- Командование разработало смелый план по спасению попавших в западню военнослужащих, решив в этих целях посадить самолет посреди пустыни

- Источники заявляют, что это была изумительная операция "как из учебника", в ходе которой летчики в сплошной темноте использовали импровизированную взлетно-посадочную полосу

Группа военнослужащих из британской специальной авиадесантной службы попала в Кандагаре в окружение к ордам талибов, но была спасена в результате драматической операции.

Около 20 спецназовцев из этой элитной службы застряли в сотнях километров от своих войск в провинции Кандагар, когда ее захватили боевики.

Когда противник начал приближаться, они подали сигнал SOS, попросив командование войск специального назначения немедленно их эвакуировать.

Но воспользоваться ВПП в Кандагаре они не могли. Этот аэродром, где на пике военной кампании размещались 26 000 военнослужащих из состава международной коалиции, уже был захвачен боевиками "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России - прим. ред.). Поэтому спецназовцы пробились в тайное место в пустыне, где и укрылись от противника. Координаты этого места они передали по связи в штаб войск специального назначения, использовав закодированные сообщения.

Командованию Королевских ВВС, которое занималось эвакуацией британцев и имеющих на нее право афганцев из аэропорта Кабула, надо было найти транспортный самолет, способный сначала сесть, а затем взлететь в пустыне.

В среду вечером любители последить за полетами авиации заметили британский военно-транспортный самолет "Геркулес", летевший над Персидским заливом. Затем он выключил систему опознавания "свой-чужой". Таким образом, летные радары не могли проследить его маршрут до точки в пустынной местности, где спецназовцы нашли подходящее место для посадки.

Самолет из состава крыла сил специального назначения ВВС посреди ночи совершил рискованную посадку в пустыне. Для этого летчики надели цифровые очки ночного видения.

Один источник рассказал: "Это была очень скрытная операция. В пятницу пал Кандагар, а парни после этого пять дней находились там. Противник вошел в раж и уничтожил множество афганских спецназовцев, с которыми работали британцы. Поэтому операцию по эвакуации надо было проводить срочно.

Надо отдать должное экипажу "Геркулеса" из 47-й эскадрильи, который посадил самолет на пересеченной местности, а затем снова поднял его в воздух, взяв на борт парней вместе с их снаряжением. Это была операция как из учебника".

В четверг утром самолет вновь появился на радарах слежения, когда начал заходить на посадку на полосу международной военной базы в Дубае.

К огромному сожалению для командования САС, эвакуировавший спецназовцев самолет C-130J должен быть списан в рамках очередной реорганизации Королевских ВВС.

"Геркулес" является самолетом военно-транспортной авиации ВВС Британии, и в своих нынешних версиях обеспечивает мобильность британским войскам с 1999 года, когда его приняли на вооружение. Британские летчики хвалят эту машину, называя ее "универсальной", поскольку с этого самолета парашютным способом можно сбрасывать войска и снаряжение, и он может садиться и взлетать с неподготовленной поверхности, например, в пустыне.

Для выполнения таких задач экипажи "Геркулеса" учатся летать на малой высоте и выполнять полеты как днем, так и ночью.

План эвакуации бойцов САС разработало авиационное крыло объединенных сил специального назначения. Самолет и экипаж были из состава 47-й эскадрильи. Операция была проведена в момент, когда боевики "Талибана" совершали ночной марш с целью захвата очередной ключевой афганской провинции.

***

Комментарии читателей

YorkyWomble

Дамы и господа, вот почему наши войска лучшие в мире. Это позор, что их сокращают, что им урезают финансирование, что в их рядах формируют культуру прогрессивизма.

Keshave

А может, это еще одна причина, по которой мы не можем доверять администрации Байдена?

Twotonetiger

К Байдену это не имеет отношения. Афганцы сами сдали Кандагар. У нас там нет войск с 2014 года. Американцы находились в Кабуле.

Sandslane

Фантастика. Мы так вами гордимся.

jkay11111

Армии с новейшим оружием, которые обходятся во многие миллиарды долларов. И их прогоняют люди в сандалиях с древним оружием. Стыдно.


Марк Никол (MARK NICOL)

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
Продукция
C-130
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3 комментария
№1
24.08.2021 10:04
Почему драматическая? Группа была уничтожена или захвачена в плен? По-моему это пример блестящей работы, как в стране, охваченной гражданской войной, группа СПН смогла выйти из окружения, обустроить базу в неконтролируемом противником районе и организовать там взлетно-посадочную полосу для посадки и взлета тяжелого военно-транспортного самолета.

В других условиях они также успешно могли захватить и вывести из страны представителей военно-политического руководства, ученых, секретные документы или образцы военной техники.
0
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№2
24.08.2021 12:10
Пакистан и Афганистан обьединятся. Среднеднеазиаы все попросятся к нам.
https://regnum.ru/news/3350594.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Жирик в башке планирует развал Турции и Ирана. так-что просьба Шойгу на ГОЗ на 10 лет супер.
0
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№3
24.08.2021 13:49
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
Жирик в башке планирует
У дедушки очередное обострение на фоне выборов. Еще и сынок не хочет политикой заниматься, а пожить в свое удовольствие.
0
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