Спущено на воду кабельное судно «Волга» проекта 15310

Как сообщают, 18 августа 2021 года на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму без широкой огласки состоялся спуск на воду (вывод из сухого строительного дока) строящегося для ВМФ России головного кабельного судна "Волга" проекта 15310 (шифр "Кабель") с заводским номером 301.

Спуск на воду (вывод из сухого строительного дока) на ООО "Судостроительный завод "Залив" строящегося для ВМФ России головного кабельного судна "Волга" проекта 15310 (шифр "Кабель") с заводским номером 301. Керчь, 17.08.2021 (с) kerch.com.ru

Судно при этом получило окраску, принятую для судов Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, что кабельные суда "Волга" и "Вятка" проекта 15310 (разработчиком проекта являлось ООО "ХС "Морское проектирование" из Северодвинска) были официально заложены 6 января 2015 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске. Фактическое строительство обеих судов велось в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив", которое, как и АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", контролируется АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ). Изначально контрактными сроками сдачи судов были 2018 и 2019 года соответственно, однако строительство судов затормозилось и в 2018 году было приостановлено ввиду непоставки основной части специального оборудования, попавшего под западные санкции.

В связи с этим дальнейшая судьба судов была неясна, и, как сообщалось, обсуждался вопрос их достройки по другому назначению - по одним данным, в качестве госпитальных судов, а по другим - в качестве судов обеспечения подводных работ для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). В связи с этим, неясно, по какому проекту и назначению сейчас ведется возобновленное строительство головного судна "Волга", спущенного на воду в Керчи 17 августа 2021 года.

Второе судно "Вятка" (заводской номер 302) было выведено из сухого строительного дока завода "Залив" еще 18 августа 2020 года и ощвартовано у стенки завода. Судно "Вятка" не окрашено и неясно, ведутся ли на нем какие-либо работы. Возможно, "Вятка" была выведена из дока завода "Залив" с целью освобождения дока для строительства двух универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902), официально заложенных на предприятии 20 июля 2020 года.

Кабельные суда проекта 15310 являются весьма крупными единицами полным водоизмещением более 10 тысяч тонн и имеют длину около 140 м; ширину около 19 м; осадку около 4 м; автономность - около 50 суток.

Спуск на воду (вывод из сухого строительного дока) на ООО "Судостроительный завод "Залив" строящегося для ВМФ России головного кабельного судна "Волга" проекта 15310 (шифр "Кабель") с заводским номером 301. Керчь, 17.08.2021 (с) kerch.com.ru

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