Спущено на воду кабельное судно «Вятка» проекта 15310

Как сообщают, 18 августа 2020 года на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму без огласки состоялся спуск на воду (вывод из сухого строительного дока) строящегося для ВМФ России кабельного судна "Вятка" проекта 15310 (шифр "Кабель") с заводским номером 302.

Спущенное на воду (выведенное из сухого строительного дока) на ООО "Судостроительный завод "Залив" строящееся для ВМФ России кабельное судно "Вятка" проекта 15310 с заводским номером 302. Керчь, 18.08.2020 (с) отшельник / "Водный транспорт" / fleetphoto.ru

Можно предположить, что в ближайшие дни из сухого дока завода будет выведено и второе (фактически головное) кабельное судно "Волга" (по некоторым источникам, было переменовано во "Свияга") проекта 15310 с заводским номером 301.

Видимо, оба судна выводятся из сухого строительного дока завода "Залив" с целью освобождения дока для строительства двух универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902), официально заложенных на предприятии 20 июля 2020 года. Дальнейшая судьба обеих кабельных судов проекта 15310, фактически приостановленных строительством около 2018 года ввиду непоставки части оборудования, попавшего под западные санкции, неясна. По некоторым сведениям, корпуса обеих судов будут отбуксированы из Керчи вокруг Европы на один из российских судостроительных заводов на Балтике для достройки по другому назначению - по одним сообщениям, в качестве госпитальных судов, а по другим - в качестве судов обеспечения подводных работ для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России.

Напомним, что кабельные суда "Волга" и "Вятка" проекта 15310 (разработчиком проекта являлось ООО "ХС "Морское проектирование" из Северодвинска) были официально заложены 6 января 2015 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске. Фактическое строительство обеих судов велось в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив", которое, как и АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", контролируется АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ). Изначально контрактными сроками сдачи судов были 2018 и 2019 года соответственно.

Кабельные суда проекта 15310 являются весьма крупными единицами полным водоизмещением более 10 тысяч тонн и имеют длину около 140 м; ширину около 19 м; осадку около 4 м; автономность - около 50 суток.