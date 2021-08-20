Войти
Lenta.ru

Космонавт пожаловался на скрипящие петли российской «Науки»

129
0
0
Источник изображения: Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Петли многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», пристыкованного к российскому сегменту Международной космический станции (МКС), скрипят и заглушают другие звуки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на организованную НАСА трансляцию переговоров членов экипажа с Землей, организованную НАСА.

«Не могли бы вы попросить кого-то, у кого есть, смазать петли в каюте экипажа МЛМ? Потому что они скрипят так громко, что заглушают практически весь остальной шум на станции», — пожаловался один из космонавтов.

В августе космонавт Олег Новицкий заметил, что на входе в каюту модуля торчат металлические конструкции, к которым когда-то, по мнению члена экипажа, было что-то прикреплено. Новицкий заметил, что данные элементы, по-видимому, не выполняющие никаких функций, мешают передвижению внутри модуля.

В том же месяце НАСА сообщило, что незапланированное включение двигателей МЛМ после его присоединения к российскому сегменту МКС привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота).

В июле Новицкий заявил, что при открытии люка «Науки» из последней вылетел болт.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в «Роскосмосе» назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
05.08.2021
НАСА взволновало будущее российской «Науки»
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
30.09.2019
В США призвали не пускать Россию на Луну
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой