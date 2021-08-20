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Российских снайперов вооружат беспилотниками

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Источник изображения: Кадр: «Известия»

Министерство обороны России добавит в арсенал снайперских подразделений разведывательные БПЛА. Снайперские пары вооружат беспилотниками, которые позволят находить, идентифицировать и следить за целями на расстоянии в несколько километров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Первыми разведывательные беспилотники получат снайперские подразделения Воздушно-десантных войск. Десантникам предстоит определить эффективность дронов при выполнении задач. В случае успеха беспилотники поступят в распоряжение снайперских пар морской пехоты, спецназа и сухопутных войск.

Характеристики новых беспилотников, которые получат снайперы, неизвестны. Считается, что речь идет о миниатюрных квадрокоптерах, которые смогут поместиться в рюкзаке и будут слабо различимыми на высоте. Также с высоты не будет слышен звук работающих электродвигателей. Беспилотник позволит снайперам видеть окружающую обстановку на экране планшета. Это позволит выявлять цели, находящиеся за пределами прямой видимости. Благодаря БПЛА снайпер сможет заранее подготовить позицию для эффективной стрельбы.

Также военные рассматривают возможность оснащения разведывательных БПЛА ударными функциями. Это позволит квадрокоптеру сбросить миниатюрный боеприпас на группу целей или нейтрализовать технику противника.

Ранее сообщалось, что Минобороны России может начать подготовку специалистов по беспилотной авиации уже в 2022 году. Обучение первых «специалистов по БПЛА» в качестве эксперимента начнут в этом году в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище.


Леонид Немов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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