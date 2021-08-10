Российские военные получат новую специальность

Минобороны России начнет готовить командиров подразделений беспилотной авиации, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Российские военные будут получать новую специальность уже с 2022 года. Решение о подготовке специалистов в соответствующих учебных заведениях по специальности «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами» уже приняли. Ранее в России не было такого направления.

В рамках эксперимента первый курс «беспилотных командиров» в этом году начнет подготовку в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище. Офицерам придется отвечать за боевое применение техники рот и взводов БПЛА, вести разведку с помощью дронов, поражать наземные цели, а также сообщать информацию о них артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что в России создадут смартфоны для военных. Предполагается, что гаджеты будут работать в различных режимах, включая те, «которые позволят обеспечить безопасную связь».

Марина Совина