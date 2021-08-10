Взошли на дрон: в РФ начинается массовая подготовка «беспилотных командиров»

Где и как Минобороны будет обучать будущих офицеров для создающихся в войсках подразделений БПЛА

Минобороны начинает готовить командиров подразделений беспилотной авиации. Как сообщили источники «Известий» в министерстве, обучение начнется в вузах ведомства уже со следующего года. А в 2021-м в качестве эксперимента первый курс будущих «беспилотных командиров» начнет подготовку на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Стоит отметить, что ранее такой военной специальности в России не существовало. Уже известно, что подготовленные офицеры будут отвечать за боевое применение техники рот и взводов БПЛА, которые формируются в разных родах войск. Им предстоит научиться не только вести разведку с помощью дронов, но и поражать наземные цели и передавать данные о них артиллерии и авиации.

Для всех родов

Принципиальное решение о начале подготовки в военных учебных заведениях специалистов по специальности «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами» уже принято, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Ожидается, что набор будущих командиров стартует уже в следующем году.

В качестве эксперимента подготовку курсантов по новой военной специальности в нынешнем году начнут на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Курсанты будут учиться пять лет и после выпуска получат офицерские погоны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

По словам собеседников редакции, если опыт подготовки командиров беспилотников на базе РВВДКУ признают успешным, будет рассмотрен вопрос о начале их обучения и в других высших военно-учебных заведениях. В частности, новых специалистов могут начать готовить в одном из «пехотных» училищ. Сегодня в России их три: Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ), Новосибирское (НВОКУ) и Дальневосточное (ДальВОКУ).

До нынешнего времени обучение курсантов для последующей службы в подразделениях беспилотников было организовано в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, расположенной в Воронеже. Также два года назад на базе РВВДКУ началась подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по военной специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин Источник изображения: iz.ru

За два года и десять месяцев курсанты рязанского училища получают одну из двух квалификаций: «Оператор беспилотных летательных аппаратов» или «Эксплуатация и ремонт планера и двигательных установок летательных аппаратов». После окончания курса выпускники направятся в войска на должности прапорщиков или сержантов-контрактников.

Однако возможностей этих заведений недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности вооруженных сил в кадрах: подразделения беспилотников сейчас создаются во всех дивизиях и бригадах Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Ожидается их появление на флоте, а в Воздушно-космических силах в обозримом будущем могут быть созданы эскадрильи тяжелых разведывательно-ударных беспилотных машин.

Массовый прием

— Сегодня беспилотники используются не только в Воздушно-космических силах, но практически во всех родах войск, поэтому потребность в подготовленных кадрах очень велика, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Дроны необходимы и для разведки, и для прикрытия колонн на марше, и для охраны объектов. В будущем они нам очень пригодятся для охраны южных рубежей с учетом складывающейся там обстановки.

На сегодняшний день офицеров, получивших профильное образование, в подразделениях беспилотной авиации немного, отметил военный эксперт Виктор Мураховский. Большинство командиров подразделений назначаются из числа других специалистов, прошедших переподготовку.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин Источник изображения: iz.ru

— Появление в войсках новой техники требует и появления самых разных специалистов для ее эксплуатации, — рассказал Виктор Мураховский. — Все летательные аппараты требуют технического обслуживания. В каждом подразделении должны быть военнослужащие, которые могут проводить регламентные работы и проверять системы перед полетом. Неизбежно возникает вопрос подготовки специалистов командного и командно-штабного профиля. Они должны руководить на земле «летчиками», техниками, специалистами по вооружению, а также организовывать службу в полном объеме и в соответствии с уставами. Обучение таких офицеров будет несколько отличаться от подготовки командиров эскадрилий в авиации, но в целом функционал у них схожий.

За последние годы в войска активно направляются беспилотные аппараты. Если в 2012 году в вооруженных силах было только три подразделения БПЛА, в которых было порядка сотни комплексов, то к прошлому году число формирований беспилотной авиации стало исчисляться уже десятками, а количество дронов перевалило за 2 тыс.

Как ранее сообщали «Известия», в прошлом году ВКС России приступили к подготовке экипажей тяжелых беспилотников. Как заявлял главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, особое внимание будет уделяться интеграции новых машин в разведывательно-ударные контуры и их совместному применению с пилотируемой авиацией.

Роман Крецул