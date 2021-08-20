Тихий дрон: снайперы получат воздушных помощников

С помощью миниатюрного БПЛ бойцы смогут обнаруживать противника за многие километры

Министерство обороны России приняло решение об оснащении снайперских подразделений разведывательными квадрокоптерами. Они будут выдаваться на каждую пару стрелков. Благодаря новинке бойцы смогут находить противника на расстоянии в километры, вести наблюдение, а в перспективе даже сбрасывать боеприпасы небольших размеров.

В помощь снайперу

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение об оснащении снайперских подразделений беспилотными летательными аппаратами-мультикоптерами уже принято. Первыми новинки получат снайперы Воздушно-десантных войск. Они же проверят, насколько эффективны дроны. Если эксперимент признают успешным, миниатюрные БПЛ пополнят снайперские подразделения морской пехоты, спецназа и сухопутных войск. Также в перспективе рассматривается вопрос об оснащении «снайперских» дронов миниатюрными боеприпасами, которые можно будет сбрасывать на личный состав и технику противника.

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Конкретные характеристики квадрокоптеров, закупаемых для войск, неизвестны. Однако их вес и габариты позволяют бойцам без проблем носить БПЛ в рюкзаке и запускать их практически с любой местности. Отправив аппарат в небо, снайпер и его помощник смогут увидеть обстановку в радиусе нескольких километров на экранах небольших планшетов. При этом двигатели коптера работают практически бесшумно, а сам он благодаря своим размерам едва различим в небе.

Использование квадрокоптеров в войсках Минобороны начало практиковать с 2019 года. Тогда опытная партия поступила в части 58-й армии Южного военного округа, а также в соединения Восточного военного округа. Результаты войсковой эксплуатации военное ведомство нашло успешным, хотя у миниатюрных дронов были выявлены некоторые недостатки по сравнению с более крупными. Они имеют меньшую дальность полета, более уязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Но при этом небольшие аппараты способны использовать для взлета и посадки любые площадки и надолго зависать над одной точкой. Кроме того, управление ими не требует длительного обучения, а эксплуатация не связана с серьезными расходами.

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Массовые поставки в воинские части начались в этом году. Беспилотные аппараты поступают на оснащение разведывательных подразделений. Применять их военные планируют не только при боевых действиях, но и в повседневной жизни войск, в частности, для проверки проведения занятия и несения гарнизонной службы.

Современные и бесшумные

— Новинки помогут в выявлении целей, при этом сами снайперы не будут обнаружены. Появится возможность заранее определять цели на расстоянии дальше прямой видимости, — рассказал «Известиям» председатель центрального правления Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев. — Снайпер, предварительно обнаружив цель, выберет наиболее подходящую позицию для открытия огня, подготовится, и это даст шанс надежно поразить объект. Когда происходит неожиданная встреча с целью, у него не остается времени для выбора места стрельбы и маскировки, вероятность попадания снижается, он может быть обнаружен и уничтожен. А цель, замеченная заранее, дает шанс для решения этих проблем.

По словам эксперта, беспилотники начали применять в 1990-е годы на Северном Кавказе, но первые аппараты были несовершенными.

— В марте 1995 года по инициативе начальника разведки ВДВ полковника Павла Яковлевича Поповских я в должности заместителя командира 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ выезжал с подразделением в Ханкалу для испытания нового комплекса в ходе реальных боевых действий, — вспоминает Валерий Юрьев. — Ни у кого на вооружении не было этой системы вообще. Основной недостаток тогдашних аппаратов был в низкой точности при определении координат целей. Когда начинали сверять с картой, обнаруживалась значительная погрешность. И второй момент — двигатель у этой системы был громкий, как у мопеда. Его было слышно на всю округу, и все войска — наши и противника — сразу начинали по нему стрелять. Всё это было в диковинку, никто не понимал, что это летит. И кроме этого, система была очень громоздкой и сложной в эксплуатации. А современные разведчики-квадрокоптеры небольшие по габаритам, имеют упрощенную систему управления и запуска, шумность значительно снижена, они практически незаметны.

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В сентябре прошлого года Министерство обороны сообщило о первом использовании квадрокоптеров на учениях разведывательных подразделений 4-й военной базы в Южной Осетии. При помощи дронов они корректировали огонь мотострелков и танкистов и регистрировали поражение целей.

Подразделения беспилотников начали формироваться в передовых вооруженных силах мира с начала века, а сегодня такие системы принимают на вооружение всё больше армий. Более того, в последние годы отмечалось немало случаев применения небольших дронов боевиками иррегулярных формирований и террористических группировок. Одним из наиболее известных случаев был массовый налет самодельных беспилотников на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии в 2018 году. Террористы направили более десятка аппаратов с подвесными самодельными взрывными устройствами. Расчет был на то, что российские радиоэлектронные системы не успеют перехватить всё и хотя бы один сможет прорваться и нанести ущерб. В итоге часть коптеров была уничтожена российскими средствами ПВО, а остальные перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы.

Роман Крецул