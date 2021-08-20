Перечислены основные версии крушения МиГ-29

Метеоусловия, скорее всего, не могли быть причиной крушения истребителя МиГ-29 в Астраханской области — погода в месте аварии была безветренной, а небо — ясным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что погибший летчик — не из Астраханской области.

Другой источник ТАСС, из числа военных, уточнил, что рассматриваются две основные версии крушения истребителя: техническая проблема и ошибка пилотирования. По его словам, падение могло произойти во время учений сил Противовоздушной обороны (ПВО), а самолет, возможно, имитировал условного противника. Источник добавил, что МиГ-29 потерпел крушение через несколько минут после взлета.

О том, что метеоусловия могли стать причиной катастрофы, ранее 19 августа заявил Заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Он также предположил, что к аварии могли привести потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета и возможный отказ техники.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук под Астраханью. Самолет упал в безлюдном месте, летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. К месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.

Варвара Кошечкина