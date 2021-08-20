Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА Новости.

Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. В результате катастрофы пилот МиГ-29 погиб. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.

Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны. К месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая должна будет установить причину, по которой самолет разбился.

Причиной крушения могли стать метеоусловия

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.

«Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили», — предположил он. Кроме того, к крушению могли привести потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета, а также возможный отказ техники, считает Попов.

Летчик обратил внимание на то, что МиГ-29СМТ несложен в полете, однако у него довольно трудные «высшие пилотажи». Поэтому управлять таким самолетом должен только профессионал, добавил он.

Крушение МиГ-29 стало второй авиакатастрофой за два дня

За день до крушения истребителя во время тренировочного полета в Подмосковье разбился Ил-112В. Командиром экипажа опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Помимо него на борту самолета находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что у самолета загорелся правый двигатель, после чего он «накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал».

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, крушение могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования. При этом источник «Интерфакса» в свою очередь пояснил, что экипаж мог допустить ошибку при заходе на посадку из-за усталости. Также не исключается и версия с отказом техники, поскольку Ил-112В как опытный образец испытывался при избыточных нагрузках, отметил он.

Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

Марина Совина