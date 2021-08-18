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Названа возможная причина пожара в двигателе разбившегося Ил-112В

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Источник изображения: Фото: СК РФ / РИА Новости

Пожар во втором (правом) двигателе опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, мог возникнуть из-за попадания масла в камеру сгорания. Такую причину назвал ТАСС источник в экстренных службах.

«Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — заявил собеседник агентства.

Источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в свою очередь, отметил, что у Ил-112В ранее уже несколько раз выявлялись проблемы с двигателем. После первого полета, который состоялся в 2019 году, самолет почти полтора года простоял на земле. Затем воздушное судно начали активно эксплуатировать и довольно быстро снова обнаружили у него проблемы с двигателем — это произошло на шестом полете. Характер возникших неполадок источник не раскрыл.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

На данный момент рассматриваются две версии крушения, по одной из которых причиной могла стать техническая неисправность самолета, по другой — ошибка экипажа. По словам очевидцев, после падения самолет взорвался. Ил-112В полностью разрушен.

Также стало известно, что перед заходом на посадку произошел пожар в правом двигателе Ил-112В. Экипаж самолета пытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Уточняется, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ОАК
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