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У разбившегося Ил-112В несколько раз выявляли проблемы с двигателем

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Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

У разбившегося в подмосковной Кубинке опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В ранее уже несколько раз выявляли проблемы с двигателем. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным собеседника канала, после первого полета, который состоялся в 2019 году и также сопровождался проблемами, Ил-112В почти полтора года простоял на земле. Затем воздушное судно начали активно эксплуатировать и довольно быстро снова обнаружили у него проблемы с двигателем — это произошло на шестом полете. Характер возникших неполадок источник не раскрыл.

Известно, что в ходе первого полета Ил-112В у него отказала автоматика. Как отмечал главный конструктор «Ил» Николай Таликов, тогда правый двигатель самолета перешел на гидромеханику и работал «в несколько меньшем режиме по оборотам». Специалист подчеркивал, что остановки двигателя из-за этого не произошло.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. В качестве причин крушения в настоящее время рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Сообщалось, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ОАК
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