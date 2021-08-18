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Стало известно о действиях экипажа Ил-112В перед крушением в Подмосковье

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Источник изображения: Фото: Армен Гаспарян / РИА Новости

Экипаж опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Подмосковье, пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно собеседнику агентства, согласно докладу экипажа, перед заходом на посадку произошел пожар в правом двигателе. «После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо», — рассказал источник.

Уточняется, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.

Ранее источники назвали две вероятные причины крушения Ил-112В. По их словам, катастрофа могла произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета в момент крушения находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
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