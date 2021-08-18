В России анонсировали закладку двух новых боевых кораблей проектов 20380 и 20385

Согласно представленным данным, в августе заложат сразу два новых российских корвета проектов 20380 и 20385. Они будут нести службу в Тихом океане.

Как сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве, на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) вскоре заложат два новых боевых корабля — «Грозный» и «Буйный». Первый из них принадлежит проекту 20380, второй — проекту 20385.

Есть небольшая вероятность, что мероприятие перенесут на конец года: ранее сроки закладки кораблей неоднократно меняли. Когда должны завершить постройку корветов — не сообщается. Вероятно, примерно в середине десятилетия.

Корабли проекта 20380 — серия российских многоцелевых корветов второго ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Их разработали как в интересах российского ВМФ, так и для поставок на экспорт. Предполагается, что на ближайшие 30-40 лет представители семейства станут основой флота в ближней морской зоне.

Корвет проекта 20380 Источник изображения: Известия

Водоизмещение корабля проекта 20380 (стандартное) составляет 1800 тонн. Длина (наибольшая) — 104 метра. В состав экипажа входят 100 человек.

«Грозный» станет пятым корветом проекта 20380 на Тихоокеанском флоте. В свою очередь, «Буйный» — третий представитель серии 20385 и первый, который построят силами АСЗ.

Корвет проекта 20385 Источник изображения: ТАСС

Проект 20385 представляет собой модернизированную версию корабля проекта 20380. Водоизмещение (полное) составляет 2430 тонн, длина (наибольшая) — 106 метров. Боекомплект зенитного ракетного комплекса «Редут» увеличили с 12 до 16 ячеек. Вместо противокорабельных ракет «Уран» выбрали пусковую установку УКСК 3С14, позволяющую применять «Калибры» и «Ониксы».

Дальнейшим развитием семейства стал проект 20386, выполненный на основе 20385-го. Предполагается, что он получит винт регулируемого шага, модульный принцип вооружения и сможет применять новые БПЛА. Головной корабль — «Меркурий» — заложили в 2016-м.

Россия планомерно перевооружает свои надводные силы. Самым значимым событием в этом можно считать прошлогоднюю закладку двух первых в истории страны универсальных десантных кораблей.

Корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» заложили на керченском на судостроительном заводе «Залив». Ранее стало известно, что первый из них могут ввести в строй в 2028 году, а второй — в 2029-м. Указанный в открытых источниках состав авиационной группы одного корабля — до 16 вертолетов и несколько беспилотников.

Известно также, что в 2023-м российскому ВМФ должны передать мощнейший надводный корабль в его современной истории — модернизированный тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов».