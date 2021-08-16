Источник рассказал, кто и как спасал модуль "Наука" после его выведения на орбиту

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Массовые отказы систем модуля "Наука", возникшие после его выведения на околоземную орбиту и грозившие серьезной аварийной ситуацией, удалось устранить благодаря не прерывавшейся в течение восьми суток работе наземных специалистов, пересмотру полетного задания модуля и созданию экстренной рабочей группы из лучших экспертов отрасли, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

"Основными проблемами первых двух дней полета модуля "Наука" стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. Руководитель главной оперативной группы управления Владимир Соловьев тут же доложил о критической ситуации гендиректору госкорпорации "Роскосмос", председателю госкомиссии по запуску модуля Дмитрию Рогозину. С этого момента управление полетом модуля перешло в руки госкомиссии", - рассказал собеседник агентства.

Для восстановления устойчивой связи с модулем на все наземные измерительные пункты оперативно были направлены инженеры холдинга "Российские космические системы", которые справились с задачей стабильной передачи команд на модуль и получения с него телеметрической информации (данных о состоянии систем "Науки"), рассказал источник.

По его словам, учитывая, что модуль после выведения на орбиту находился на низкой высоте, в оперативном порядке 22 июля были проведены сначала тестовые, затем штатные включения корректирующих и маршевых двигателей модуля, чтобы приподнять "Науку" на безопасную орбиту.

На следующий день решением Рогозина была создана рабочая группа, которой было поручено спасти долгожданный модуль. Группу возглавил генеральный конструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов. В состав вошли лучшие специалисты: представители Центра Келдыша, ЦНИИмаш, предприятий-разработчиков всех систем и комплексов "Науки".

"Рекомендации рабочей группы стали обязательными для исполнения главной оперативной группы управления в Центре управления полетами. Совместно группа управления, рабочая группа и руководство госкомиссии смогли оперативно пересмотреть полетное задание и парировать множественные отказы", - рассказал собеседник.

Начиная с 25 июля были успешно протестированы основной и резервный комплекты системы сближения и стыковки "Курс", пересчитаны резервы топлива, необходимые для сближения, рассчитана новая схема стыковки с учетом прочности станции и модуля (максимальную скорость стыковки ограничили 8 см в секунду), к моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".

"Все представители госкомиссии, включая Рогозина, находились на рабочем месте практически круглосуточно. Благодаря слаженной работе специалистов удалось оперативно решить задачу восстановления работоспособности топливной системы и системы управления модуля и провести его успешную стыковку в автоматическом режиме", - рассказал собеседник.

Ранее член северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов сообщил РИА Новости, что несколько нештатных ситуаций произошло на "Науке" при полете к МКС, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них. По его словам, среди проблем были замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой. Ряд из этих отказов впоследствии подтвердили в Европейском космическом агентстве.

"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.

В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

Ранее Рогозин назвал дни полета модуля "Наука" к МКС самыми сложными и счастливыми днями в своей жизни. Кроме того, он обещал представить к наградам всех специалистов, проявивших в ходе подготовки модуля к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества.