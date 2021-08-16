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Yahoo News Japan (Япония): в 2040 году Россия поставит на вооружение дроны дальнего действия

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Первый полет новейшего беспилотника «Охотник»
Первый полет новейшего беспилотника «Охотник».
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Японский эксперт отмечает повышенное внимание, которое в России начинают уделять разработке современных боевых БПЛА. В российских военных учебных заведениях вводятся военная специализация по их применению. На боевые дроны ставится ИИ. К 2040 году у России могут появиться «сверхдальние» БПЛА, достигающие США.

К 2040 году Россия собирается поставить на вооружение дроны дальнего действия. Внимание к теме дронов в России настолько повысилось, что в российских военных университетах вводятся специальные курсы и специализация по боевым БПЛА.

Как следует из сообщений многих российских СМИ, в настоящее время Минобороны России активно разрабатывает целую серию новых ударных беспилотников. Согласно имеющейся информации, серьезное внимание при этом уделяется разработке ударных дронов, способных совершать сверхдальние перелеты и скрытно поражать важные цели, расположенные на значительном удалении. В российских вооруженных силах имеются планы ввода таких БПЛА в боевое применение к 2040 году. Пока россияне не сообщают о конкретных расстояниях, на которые эти дроны будут способны летать. Но исходя из устоявшегося здесь определения "сверхдальности", многие эксперты предполагают, что речь может идти о способности БПЛА достигать территории США. Это не уменьшает вероятности того, что гораздо раньше в России примут на вооружение боевые БПЛА, летающие не на столь значительные, но очень внушительные расстояния, в том числе и внутриконтинентальные.

С учетом таких характеристик разрабатываемых сегодня беспилотников, как исключительная скрытность, малозаметность и малая уязвимость, а также принимая во внимание многочисленные эксперименты в мире с установкой на них искусственного интеллекта (ИИ), это может оказаться вполне достижимой задачей.

В последнее время в российской армии теме разработки и боевого использования БПЛА придается все большее внимание. Активно готовятся и кадры по этой новой востребованной военной дисциплине.

Военная специальность "боевое использование БПЛА" недавно введена в Рязанском высшем военно-десантном командном училище. В этом высшем военном учебном заведении создан факультет беспилотной авиации. Полный курс включает в себя пять лет обучения, после которого выпускники распределяются в войска на командные офицерские должности, связанные с организацией боевого применения БПЛА. Есть и сокращенный курс 2 года 10 месяцев, предназначенный для дипломированных операторов-инструкторов боевых комплексов БПЛА. Рязанское Высшее военно-десантное командное училище отныне будет готовить специалистов по БПЛА не только для воздушно-десантных войск и авиации, но и для сухопутных войск России и ее ВМФ.

Израиль также разрабатывает ударный БПЛА дальнего действия

В июне 2021 года израильская военная-промышленная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке "Sea Breaker", автономной ракеты (по существу, того же БПЛА), оснащенной технологией ИИ (искусственного интеллекта). "Sea Breaker" - это дальнобойный дрон-штурмовик 5-го поколения, способный точно поражать введенные в его память цели на расстоянии до 300 километров. Этот дрон обладает высокой скоростью, летает на сверхнизкой высоте, легко обходит все наземные препятствия и крайне малозаметен для радаров. Его можно быстро развертывать и запускать с различных платформ, как наземных, так и морских. В системах "Sea Breaker" предусмотрена возможность "группового нападения" дронов на цель. Дрон "Sea Breaker" всепогодный и может использоваться в круглосуточном режиме.

С развитием технологий искусственного интеллекта его активно используют в своих вооруженных силах Россия, США, Китай, Индия, Израиль и другие страны. Группа экспертов Совета Безопасности ООН сообщила, что такое автономное оружие с ИИ могло применяться для убийства людей в Ливии.


Масаси Сайто (Masashi Saito)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Израиль
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