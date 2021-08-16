Yahoo News Japan (Япония): российский «монстр» танк Т-90М «Прорыв» поступает в войска

Yahoo News рассказывает о глубоко модернизированном российском танке Т-90М. Эксперты дают позитивные оценки целому ряду высоких ТТХ танка: мобильности, огневой мощи, живучести. Новое слово на Т-90М – система армейского интернета. Такого пока нет на Западе. Т-90М является вполне достойным противником американскому М-1.

Популярный японский информационно-новостной сайт Yahoo News Japan в публикации под заголовком "Российский Ростех поставил в войска очередную крупную партию новейших модернизированных танков Т-90М "Прорыв"" сообщает об успешной программе модернизации в России танков линии Т-90 и создании на их базе настоящего "русского монстра", вызывающего горячий интерес во всем мире.

Сайт рассказывает о том, что программа модернизации старых танков Т-70 началась в России еще в 90-е года. Но тогда ей помешали экономические трудности, переживавшиеся страной. Новое дыхание российская программа модернизации танкового парка получила только с началом 2000-х годов.

Нынешняя вершина этой модернизации - танк Т-90М "Прорыв" - является кардинально обновленной машиной, по авиационным стандартам могущей быть отнесенной к классу 4++. Кардинально изменился не только внешний облик танка - он стал более приземистым, компактным и малозаметным, но и основные его показатели и характеристики.

На Т-90М "Прорыв" установлена принципиально новая башня. Она легко узнаваема по внешнему виду из-за находящегося сзади короба для боеприпасов. Машина получила 125-мм пушку, обеспечивающую применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемых ракет, позволяющих поражать бронированные цели и даже вертолеты на дальности до 5 км.

При этом конструкторам удалось существенно увеличить внутренний забронированный объем пространства башни, благодаря чему внутри разместили дополнительное электронное оборудование и улучшили условия работы экипажа.

Боезапас танка Т-90М размещается и внутри корпуса, и во внешнем коробе, что повышает безопасность экипажа.

На танке стоит модульный комплекс динамической защиты третьего поколения.

Существенно повышена энерговооруженность танка. Новый 12-цилиндровый дизельный многотопливный двигатель выдает мощность до 1130 лошадиных сил (прежние модификации Т-90 - только 840 л.с.). Т-90 развивает скорость до 70км/час по шоссе и до 45-50 км/час по пересеченной местности. Танк получил и более совершенную индивидуально-торсионную подвеску, которая обеспечивает высокую устойчивость машины на ходу и во время стрельбы.

Командир танка Т-90М обладает панорамным прицелом и высокоавтоматизированной системой управления огнем. Это позволяет значительно повысить точность огня, сократить время подготовки первого выстрела, внедрить автомат сопровождения цели.

Кроме того, новая электроника сделала возможным реализацию режима ведения огня "охотник - стрелок". Это когда командир ведет разведку целей независимо от положения башни, передает соответствующие данные и ставит задачи на их поражение наводчику, а тот самостоятельно их уничтожает одним нажатием кнопки на своем планшете. Одновременно командир продолжает наблюдение и разведку других объектов. Функция двухканального автоматического сопровождения целей (одновременно и независимо с места наводчика и командира) позволяет сократить время на их поражение в разы.

Отличные фото танка Т-90М в действии можно посмотреть здесь.

Комментарии японских читателей с сайта Yahoo News Japan

iso

Т-90М можно сравнивать с западными танками MBT, однако он значительно легче них и гораздо более энерговоружен. Танк очень приземистый и малозаметный. К тому же легкий и проходимый. Вообще в нем очень многое учтено из недостатков более ранних модификаций Т-90, в том числе и по результатам войны в Сирии и Ираке. Поэтому это вполне эффективная и опасная машина. Она является итогом целой цепи модернизаций и вобрала многое новое из мировой танковой техники. Нам в Японии, являющейся морской островной державой, нечего и думать и таких танках. Наша бронетанковая техника по сравнению с ними слаба. С другой стороны, в случае войны, таким танкам, как Т-90, развернуться в маленькой Японии будет трудно.

mat

Так что, свою знаменитую Т-14 "Армату" русские больше не производят? В 2015 году этот танк разрекламировали как самый совершенный танк в мире, а вот прошло более 5 лет, и в серийное производство его, судя по всему, не запустили. Что-то российское министерство обороны ничего не сообщает о поставках Т-14 в войска. Так что, русские удовлетворились сильно модернизированным вариантом Т-90М?

Судя по всему, эти танки уже совсем другие, чем старые первые Т-90. Думаю, они теперь вполне сравнимы с американскими М-1, если не превосходят их. Наверное, русские посчитали нерациональным массово производить "через силу" страшно дорогие Т-14.

С этими Т-14 много носился прежний российский министр обороны Сердюков, который говорил, что сделает этот танк подходящим для любых условий во всем мире. В чем-то в военной реформе успехов он добился. Но теперь в России новое военное руководство и новый курс в танковой технике?

а48

Думаю, проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправдана. Сколько бы мы ни уповали на дроны, но для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись.

Видимо, в своей стратегии русские исходят из этой концепции и в целом правильно делают с учетом европейских пространств.

hokkyokusei

Большое преимущество Т-90М - это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами, на поле боя. Такая же система есть и у Т-14. Благодаря этому танк может получать целеуказания даже о тех целях, которые экипаж визуально не наблюдает: координаты поступят с командного пункта, беспилотника или другого средства разведки на поле боя. Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет.

yor

А мне кажется, в последнее время боевая ценность танковых колонн снижается. Их главный противник - дроны. Они могут летать и атаковать танки повсюду.

В мире уже получил развитие т.н. "дроновый терроризм". Скоро он и Японию накроет!

ugo

А русские, оказывается, довольно рациональный народ!

Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и последовательно модернизируя его, доводят до совершенства! Неплохо!

mbp

По-моему, это все результаты перестройки!

sak

Да, Т-90 - это настоящий монстр. И пушка у него огромная!