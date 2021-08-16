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Naked Science

В NASA озвучили новые сроки запуска космического корабля CST-100 Starliner

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Источник изображения: naked-science.ru

По словам представителя космического агентства Джоэла Монталбано, запуска корабля нового поколения от Boeing стоит ждать не раньше середины осени. Ранее стало известно о серьезных технических проблемах, с которыми столкнулся аппарат.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано озвучил новые сроки запуска космического корабля CST-100. «Это точно состоится уже после запуска миссии Lucy», — заявил он. Цель миссии — изучение астероидов Солнечной системы. Запустить ее хотят 16 октября. Таким образом, старта нового пилотируемого аппарата стоит ждать не раньше середины осени.

29 июля в NASA сообщили, что решили перенести намеченный на 30-е число беспилотный пуск корабля к МКС. Перенос связали с незапланированной активацией двигателей нового российского модуля «Наука», который недавно состыковали с Международной космической станцией. По новому графику запустить корабль должны были в начале августа, однако пуск в итоге снова решили перенести.

Позже стало известно, что причиной стали серьезные технические трудности, а именно — проблемы с клапанами двигателей. После обследования CST-100 Starliner решили отсоединить от носителя Atlas V и переместить в цех подготовки.

Starliner разработали для снабжения МКС по программе NASA Commercial Crew Transportation Capability. Он рассчитан на экипаж из семи человек и имеет массу 13 тонн.

Первый беспилотный запуск корабль совершил 20 декабря 2019-го. Он не был в полной мере успешен: из-за технических проблем аппарат не стали стыковать с МКС и вернули домой. Последующий анализ показал, что его состояние в целом удовлетворительное.

CST-100 Starliner

Источник изображения: Boeing

Конкурентом CST-100 выступает пилотируемый корабль от SpaceX Crew Dragon, построенный на базе беспилотного грузового аппарата Dragon.

Компания Илона Маска существенно обходит Boeing. В апреле Crew Dragon выполнил уже вторую эксплуатационную миссию к МКС. Всего с учетом испытательного старта аппарат совершил четыре запуска. Первый из них провели 2 марта 2019 года.

Crew Dragon

Источник изображения: SpaceX

Концептуально близкий к CST-100 и Crew Dragon пилотируемый космический корабль создают в России. В разное время он имел обозначение ПТК НП, «Федерация» и «Орел». Если ничего не изменится, летные испытания аппарата в беспилотном варианте начнут в 2023 году. Первый пилотируемый полет могут провести в 2025-м.

В прошлом году стало известно, что на базе корабля могут создать уменьшенную версию, которую можно будет применять для полетов к Луне. Этот вариант получил название «Орленок».

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