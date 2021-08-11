Источник: перенос испытаний космического корабля Starliner связан с серьезными техническими проблемами

По словам осведомленного источника ТАСС в космической индустрии, причиной переноса тестов нового американского космического корабля стали проблемы с клапанами двигателей. Сколько времени понадобится, чтобы их устранить, неизвестно.

Новый космический корабль Starliner, который создают в США, столкнулся с серьезными трудностями. Сообщается, что проблема кроется в клапанах двигателей малой тяги. Корабль уже сняли со стартового стола и специалисты компании Boeing (разработчик аппарата) начали устранять неполадки.

29 июля в NASA сообщили о переносе пуска Starliner, который был намечен на следующий день: это связали с проблемами российского модуля «Наука» после его стыковки с МКС. Затем старт назначили на начало августа, однако сначала запуск перенесли с 3-го числа на 4-е, а после вовсе сдвинули на более поздний срок. Предварительная дата новой попытки запуска неизвестна.

Starliner разрабатывают для снабжения МКС. Первый беспилотный полет он совершил 20 декабря 2019-го. Несмотря на технические проблемы, возникшие после старта, корабль успешно вернулся домой. Состояние аппарата специалисты оценили как хорошее.