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ТАСС

Источник: полет корабля Starliner отменили из-за проблем с клапанами двигателей

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aubrey Gemignani

Cобеседник агентства сообщил, что пока не известно, сколько времени потребуется для устранения причин неполадки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Полет американского корабля Starliner к МКС был перенесен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги. Пока не известно, сколько времени потребуется для устранения причин неполадки, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Корабль был снят со стартового стола из-за проблем с клапанами нескольких двигателей малой тяги. Инженеры Boeing в настоящее время устраняют неполадки", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время нет предварительных сроков, когда корабль вернется на стартовый стол. "В августе будут доступны еще ряд пусковых окон в случае, если проблема будет решена", - добавил источник.

Starliner (полное название: Crew Space Transportation (CST) - 100 Starliner) - американский пилотируемый космический корабль многоразового использования. Он разработан фирмой Boeing и предназначен для доставки экипажей на МКС и возвращения астронавтов с околоземной орбиты.

29 июля NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа.

Позже в компании Boeing заявили, что старт Starliner к МКС, запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределенный срок из-за необходимости дополнительного времени для оценки готовности аппарата.

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