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Naked Science

Озвучены сроки первого полета нового российского «самолета Судного дня»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Artyom Anikeev

Российский «самолет Судного дня» нового поколения на основе Ил-96-400 поднимется в воздухе в 2023 году. Он должен сменить машину этого класса, созданную на базе Ил-86.

В июле стало известно, что Россия приступила к строительству «самолета Судного дня» нового типа. Сейчас «Известия» озвучили сроки начала летных тестов первого образца.

Если планы не поменяются, первый полет машина совершит в 2023 году. Тогда же начнут ее заводские тесты. Эти работы займут год: в 2024-м первый «самолет Судного дня» выйдет на государственные испытания. Окончательное завершение разработки запланировали на 2027 год.

Головную машину переоборудуют из самолета Ил-96-400Т (М), который есть у Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Эти удлиненные машины строили в качестве специализированных транспортных версий пассажирского Ил-96. Ранее они прошли тесты, получив гражданский сертификат.

ВАСО уже приступила к закупке металла и компонентов, которые будут применять для строительства второго воздушного командного пункта. Его создадут на основе самолета Ил-96-400М новой постройки.

Ил-96-400М — глубоко модернизированная версия Ил-96-300, ставшего последним созданным в СССР дальнемагистральным авиалайнером. От базовой модификации эту версию среди прочего отличает радикально усовершенствованная кабина экипажа.

Ил-96

Источник изображения: wikipedia

Новый «самолет Судного дня» — преемник советского Ил-80, совершившего первый полет в 1985 году. Машина максимально защищена от поражающих факторов ядерного взрыва. В сравнении с базовой версией самолет лишился большинства иллюминаторов, но получил систему дозаправки в небе, а также различное дополнительное оборудование. Всего построили четыре образца.

Среди главных отличий новой машины от предшественника — существенно возросшая дальность полета. Благодаря современному радиокомплексу можно передавать команды стратегическим ядерным силам в радиусе шести тысяч километров. Возможно применение коммуникационных спутников.

Ил-80

Источник изображения: ТАСС

«Самолеты Судного дня» предназначены для эвакуации руководства государства и управления войсками в случае, если наземная и спутниковая инфраструктуры уничтожены в процессе войны.

Такие машины есть у Соединенных Штатов: они имеют обозначение E-4B Nightwatch. Самолеты построили на базе пассажирского Boeing 747. Всего произвели четыре таких машины.

Напомним, в прошлом году представили ролик о том, как устроен американский E-4B.

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