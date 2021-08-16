Сильное «Звено»: определены сроки испытаний «самолёта судного дня»

Когда взлетит новейший российский воздушный пункт управления на базе Ил-96-400

Первый полёт нового российского «самолёта судного дня» на базе лайнера Ил-96-400 запланирован на 2023 год. Сейчас в производстве уже находятся два этих лайнера. Назначение таких машин — быть запасными воздушными командными пунктами на слушай полномасштабной войны. С их борта высшее военное руководство может управлять стратегическими ядерными силами и войсками по всей стране. Эксперты отмечают, что от наличия такой техники зависит возможность нанесения неотвратимого ответного удара, а значит, и весь потенциал ядерного сдерживания страны.

Воздушный штаб

Согласно графику работ (есть в распоряжении «Известий»), контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Звено-3С» по созданию новых воздушных пунктов управления (ВзПУ) военное ведомство подписало с ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» в сентябре 2018 года. Сами самолёты, известные как «изделия 9631», строятся на Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО), которое назначено главным исполнителем. Первый полет борт должен совершить в 2023-м году. Тогда же начнутся и его заводские испытания. Ожидается, что все работы займут один год. Уже в 2024-м первый «самолет судного дня» выйдет на госиспытания. В тоже время окончательное завершение разработки запланировано на 2027 год.

Головная машина переоборудуется из Ил-96-400Т (М), имеющихся на ВАСО. Такие удлинённые самолеты создавались как специализированная транспортная версия пассажирского лайнера Ил-96. В предыдущие годы они полностью прошли испытания и получили гражданский сертификат.

Компания ВАСО уже начала закупку металла и компонентов для постройки в рамках ОКР «Звено-3С» второго воздушного командного пункта (документы закупок имеются в распоряжении «Известий»). В отличие от первого образца, он будет создан на базе модернизированного Ил-96-400М новой постройки. В нём используют обновлённую версию двигателей ПС-90А1 и радикально усовершенствованную кабину экипажа, которая позволит сократить количество пилотов до двух человек. Эта модификация пока не поднималась в воздух.

Кабина самолета Ил-96-400Т Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Дальность и продолжительность полета Ил-96 в варианте ВПУ должна значительно вырасти по сравнению с предшественником — Ил-80. Радиокомплекс нового самолёта позволит передавать команды стратегическим ядерным силам в радиусе 6 тыс. км, а также использовать коммуникационные спутники.

— Задача таких «самолётов судного дня» с мощными комплексами связи — не дать обезглавить военное руководство одним ударом, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В угрожаемый период при опасности ядерного конфликта они могут долго курсировать в воздухе с президентом, министром обороны или начальником Генштаба на борту, вместе с «ядерным чемоданчиком». В отличие от наземного штаба, такой подвижный воздушный пункт управления практически невозможно уничтожить внезапным ядерным или высокоточным ударом. Наличие его в небе будет гарантировать неминуемость российского удара возмездия. А значит, никто на атаку не решится.

Старые модели, построенные на базе Ил-86, отличались недостаточной продолжительностью полёта без дозаправки. Понятно, что созданные по программе «Звено-3» машины будут обладать радикально увеличенными возможностями. В первую очередь, платформа дальнемагистрального лайнера позволит ему находиться в воздухе больше времени. Оборудуют её и новейшими системами связи, в том числе с атомными субмаринами, находящимися в подводном положении на боевом дежурстве, заключил эксперт.

Самолет Ил-86 Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Продолжительность непрерывного полёта новых машин можно будет дополнительно увеличить. В отличие от пассажирских и грузовых модификаций, на них установят штангу для дозаправки от воздушных танкеров. Это придаст самолётам возможность находиться в воздухе гораздо дольше, чем любым коммерческим лайнерам.

Ответ «звёздным войнам»

Предыдущее поколение воздушных командных пунктов Ил-80 создали на основе среднемагистрального широкофюзеляжного лайнера Ил-86. Разработку этого варианта инициировали ещё в СССР из-за резкого обострения отношений с США и разработки там концепции «Стратегической оборонной инициативы», известной также под прозвищем «программа звёздных войн». Первый его полёт состоялся в 1985 году. Всего было построено четыре машины. Конкретные их характеристики до сих пор остаются секретными.

Приняли Ил-80 на вооружение в 1992 году уже в новой стране, в реалиях экономического кризиса и разоружения. Поэтому самолёты использовались не слишком активно. Нет данных об их применении в ходе какого-либо реального конфликта.

Известно, что в варианте ВПУ полностью заменили оборудование и внутреннее наполнение пассажирского самолёта, модернизировали систему электропитания, чтобы обеспечить энергией установленную сложную аппаратуру связи.

Самолет Boeing E-4B Источник изображения: Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Jerry Morrison

Машину максимально защитили от поражающих факторов ядерного взрыва, а размещенное на ней оборудование — от воздействия электромагнитного излучения. «Самолет судного дня» лишили большинства иллюминаторов, оснастили системой дозаправки в воздухе, дополнительным аппаратным отсеком в носовой части фюзеляжа.

Ил-80 оборудовали самой передовой на то время системой связи. В большом обтекателе на «спине» самолёта установлена аппаратура спутниковой коммуникации, придающая ему очень характерный «горбатый» вид.

В 2015 году началась опытно-конструкторская работа по модернизации Ил-80 в рамках программы «Звено-2». Переоборудованию подвергся один самолёт. Главные изменения внесли в бортовой комплекс связи и управления. Два года назад замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что эта ОКР успешно завершена и заявил о начале обновления остальных воздушных командных пунктов.

«Самолеты судного дня», с которых высшее военное руководство может управлять вооруженными силами, есть только у двух государств мира — у России и США. Самыми известными из подобных американских самолетов являются E-4В, созданные в 1970-е годы на базе авиалайнеров Boeing 747. Они предназначены для президента, главы Пентагона или замещающих их лиц. Заявляется, что с дозаправкой в воздухе этот самолет может находиться в полете до семи дней.

Антон Лавров