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Naked Science

Россия начала строить «самолет Судного дня» нового поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

В Воронеже приступили к строительству первого «самолета Судного дня» нового типа. Машину создают на базе Ил-96-400М. В обозримом будущем такие самолеты заменят воздушные командные пункты Ил-80.

Россия давно хочет получить замену «самолетам Судного дня» Ил-80. Сейчас она стала на шаг ближе к задуманному: как сообщил источник в ВПК, началось строительство первой машины нового типа. «Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — рассказал источник РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что в перспективе возможен заказ на третий воздушный пункт управления. Сам проект получил название «Звено-3С».

Ил-96

Источник изображения: ТАСС

Имеющиеся в распоряжении ВКС самолеты Ил-80 построили на основе пассажирского Ил-86. Всего создали четыре таких воздушных командных пункта. Их главное назначение — эвакуация руководства страны и управления войсками в том случае, если наземную и спутниковую инфраструктуры уничтожил противник.

Благодаря радиокомплексу новые самолеты позволят доводить приказы, в том числе экипажам стратегических бомбардировщиков, на подвижные и шахтные пусковые установки и атомные субмарины — носители баллистических ракет.

«Самолеты Судного дня» есть и у американцев. В прошлом году был представлен ролик, демонстрирующий, как выглядит американский Boeing E-4B Nightwatch. Детально ознакомиться с устройством российских и американских машин такого типа вы можете в нашем материале.

Boeing E-4B Nightwatch

Источник изображения: aviation24

Главной российской авиационной новинкой последних лет стал перспективный однодвигательный истребитель Checkmate, показанный несколько дней назад на МАКС. Малозаметный самолет рассматривают как «бюджетную» альтернативу более тяжелому Су-57 пятого поколения. В России надеются, что машина заинтересует иностранных клиентов (истребитель Су-57, насколько можно судить, не может похвастаться популярностью у зарубежных заказчиков).

Известно, что новый истребитель — инициативная разработка. От российского Минобороны заказа пока нет. Самолет разработан по модульной схеме с открытой архитектурой: «начинка» может быть разной в зависимости от пожеланий заказчика.

Истребитель получит боевой радиус 1500 километров и сможет совершать укороченные взлет и посадку, боевая нагрузка должна превышать семь тонн. Машину создают в сжатые сроки: согласно планам, серийное производство начнут в 2026-2027 годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
Ил-96
ПАК ФА
Компании
Boeing
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