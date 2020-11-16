Домой не прилетим: самолеты конца света США и России

Соединенные Штаты и Россия хотят получить новые воздушные командные пункты на случай ядерной войны. Однако пока основные усилия связаны с модернизацией ранее построенных самолетов.

Спастись и ответить

Призрак ядерной войны витает над миром с 1945 года, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. На постсоветском пространстве эту акцию часто рассматривают как демонстрацию «преступных умыслов США». Но янки не стремились уничтожить СССР – своего союзника по Второй мировой, – иначе сделали бы это задолго до появления у оного атомной бомбы.

Сталин настоящее рождение советского «чудо-оружия» фактически не застал: это случилось уже при Никите Хрущеве. Достать территорию США могла первоначально проблемная, но все же принятая на вооружение в 1960 году двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, к которой всегда был прикован огромный интерес за океаном. Переживания Вашингтона не были напрасными: удары по Штатам и гибель страны стали реальностью – как и уничтожение военной инфраструктуры, в частности командных центров, а также гибель военного и политического руководства, разумеется.

Свою собственную атомную бомбу – РДС-1 – Советский Союз впервые испытал 29 августа 1949 года. Однако тогда он еще не имел носителя, который смог бы эффективно «работать» по территории США. В свою очередь, у Запада были не только передовые стратегические бомбардировщики (гигантский Convair B-36, например), но и базы в Европе, откуда можно было бомбить Страну Советов.

Так появилась идея создать самолет Судного дня: крылатую машину, с борта которой можно управлять армией и даже всей страной. В теории ее роль мог сыграть кто угодно, но это в теории: «вечно» находиться в небе нельзя. И даже просто перелет из пункта «А» в пункт «Б» в условиях военного времени может стать большой проблемой. Пришлось создавать специализированные машины.

Р-7 — двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся головной частью массой 3 тонны и дальностью полёта 8 тыс. км. Источник изображения: wikipedia.org

Американские самолеты

Соединенные Штаты ввели в строй воздушный командный пункт (ВКП) в 1962 году, модернизировав топливозаправщик КС-135А, который, в свою очередь, был модернизированным пассажирским Boeing-707. Первой же современной (с некоторыми оговорками) машиной такого класса стал Boeing E-4, известный сейчас как Nightwatch. Как и предполагалось, самолет получил большие рабочие помещения, которые оснастили самой передовой аппаратурой связи и обработки информации. Площадь рабочих помещений E-4 составляет 429,2 квадратных метра, что приблизительно в три раза больше аналогичного показателя самолетов ЕС-135С – одной из версий ВКП.

Boeing E-4 поднялся в небо 13 июня 1973 года. Здесь, впрочем, нужно внести ясность: не стоит путать эти машины с президентскими самолетами, тоже оснащенными по последнему слову техники и имеющими высочайший уровень защиты. К числу последних относится современный американский Boeing VC-25, или «Борт номер один» (Air Force One). Всего США построили два VC-25 начиная с 1986 года.

Что касается E-4, то изначально создали три E-4A и один E-4B: первые затем довели до уровня более поздней модификации. От старой версии и вообще практически от всех других существующих самолетов E-4B можно отличить по большому обтекателю, где находятся антенны спутниковой связи.

Самолет E-4B Источник изображения: CC0 / Masteruploader

В качестве основы для E-4A и E-4B выступил хорошо известный четырехдвигательный дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 747. Стоит сказать, что хотя авиалайнер и выполнил первый полет в далеком 1969 году и имеет на своем счету множество аварий, он до сих пор считается одним из самых надежных пассажирских самолетов в истории. Шестьдесят три машины, потерянные в авариях, – не так много на фоне 1500 произведенных за все годы. Это, конечно, не тройка лидеров в плане безопасности, но вполне достойный показатель.

Чем примечателен сам E-4B? Во-первых, ценой. По данным из открытых источников, одна такая машина стоит примерно 220-250 миллионов долларов. До уровня стратегического бомбардировщика B-2 с ценником в два миллиарда зеленых, конечно, далеко. Однако, согласно оценкам, самолет Судного дня занимает почетную вторую позицию. Уместно напомнить, что истребители пятого поколения F-22 и F-35 после запуска в полномасштабное серийное производство (F-22, кстати, уже прекратили производить) сильно подешевели и давно не стоят столько, сколько стоили раньше.

Более интересный вопрос касается возможностей. Опять же, если верить данным из открытых источников, самолет может находиться в полете неделю – конечно, при условии, что его будут дозаправлять. Чтобы полностью заправить E-4B в воздухе, нужны два самолета-заправщика KC-135. В условиях ядерной войны никто не может гарантировать даже такого, однако если они условия будут соблюдены, то формально время нахождения в воздухе ограничивается лишь сроком службы масла в маслосистемах двигателей. Кстати, все имеющееся на борту оборудование имеет защиту от поражающих факторов ядерного взрыва. При всем при том на борту, в зависимости от ситуации, могут находиться 60-144 человека.

Если посмотрим ближе на самолет, то увидим, что E-4B имеет три палубы: верхнюю, среднюю и нижнюю. На верхней палубе находится кабина экипажа. Сзади нее расположена зона отдыха, где, кроме прочего, находятся спальные места для летного состава и других членов команды.

На средней палубе есть еще одна зона отдыха, техническая контрольная зона, контрольная зона, зона рабочих мест, комната для совещаний и проекционная. Тут же расположены зоны авиационного оборудования, коммуникаций и связи, комната совещаний командования, зона работы и отдыха президента США, министра обороны и других важных лиц. Кроме того, на средней палубе расположилась передняя зона с кухней, холодильниками, морозильниками, запасами продуктов и многим другим из того, что нужно для поддержания работы членов экипажа.

Что касается нижней палубы, то там находятся зона буксируемой антенны, нижняя задняя техническая и нижняя передняя техническая зоны. В отделении буксируемой антенны есть катушка восьмикилометровой буксируемой сверхдлинноволновой антенны, предназначенная для того, чтобы в любой ситуации иметь возможность связаться с подлодками. В технических зонах расположена аппаратура космической связи, а также много другого оборудования: например, электрические подъемные трапы для входа в самолет и выхода из него.

Советские и российские самолеты

Было бы кощунством посвятить материал одной лишь американской машине: кроме США, есть еще одна страна, в распоряжении которой имеется похожий самолет. Это Россия. Более того, подобных машин несколько, а если мы посмотрим вглубь истории, то увидим целую «коллекцию» летающих командных пунктов. Сначала у Страны Советов были Ил-22, Ил-22М-11, Ил-22М-15 на базе пассажирского самолета Ил-18 – относительно небольшого четырехмоторного турбовинтового низкоплана, совершившего первый полет еще в 1957 году.

Конечно, его облик несильно вяжется с образом самолета Судного дня. Но нужно понимать, что, в отличие от Штатов с их Boeing 747, у СССР вплоть до 1980-х не было своих серийных пассажирских широкофюзеляжных крылатых машин. Строить аналог E-4A/B было не на чем. К счастью, в 80-е удалось развернуть серийный выпуск пусть и не самого современного (по мировым меркам), но вполне надежного самолета такого класса – Ил-86. Именно он стал основой для главного российского воздушного командного пункта – самолета Ил-80, или Ил-86ВзПУ. За все время было построено четыре Ил-80 и два Ил-76СК, которые должны были решать похожие задачи. Обе машины можно сразу узнать по характерному «горбу», где расположено разное радиоэлектронное оборудование. Однако есть одно важное отличие: Ил-76СК создали не на основе Ил-80, а на базе транспортного Ил-76. И эта машина намного меньше.

Самолет-командный Пункт Ил-80 Источник изображения: militaryarms.ru

Ил-80 концептуально близок к E-4 – и не только внешне. Изначально самолет разрабатывали для эвакуации высшего военного руководства страны при сохранении возможностей одновременного командования Вооруженными силами. Это касается в том числе ядерного конфликта. Само собой, машина имеет все необходимое, чтобы люди на борту чувствовали себя в безопасности. К сожалению, озвучить характеристики Ил-80 и Ил-76СК невозможно в силу секретности, которая сопровождает самолеты с самого их рождения.

Однако некоторые детали есть в открытом доступе. Известно, в частности, что Ил-80 должен иметь вероятность отказов в десять раз ниже, чем другие летательные аппараты военного назначения. Нужно полагать, что даже если это преувеличение, от истины оно недалеко.

Устройство американского «самолета Судного дня» E-4 Источник изображения: Wikipedia

Эксперты указывают и на очевидные недостатки авиационного комплекса. Так, подобно базовой версии, машина имеет большую массу, сложна в управлении и требует длинной взлетно-посадочной полосы. Все это в той или иной мере касается американского E-4. Кстати, обе машины страдают от еще одного класса проблем, которые можно объединить словосочетанием «моральное устаревание». Однако и США, и Россия намерены решить этот вопрос.

Модернизация и новые самолеты

Вообще, судьба американских самолетов Судного дня могла быть незавидной. Еще в 2006 году тогдашний министр обороны Дональд Рамсфилд заявил, что флот E-4B выведут из эксплуатации начиная с 2009-го. То ли окончательно испортившиеся отношения с Россией так повлияли на планы США, то ли усиление Китая, но все самолеты как несли службу, так и несут.

Более того, в 2018 году Пентагон объявил конкурс на модернизацию Boeing E-4B. В рамках нее должны обновить бортовую электронику. «Работа охватывает: поддержку/модернизацию программного/аппаратного обеспечения систем национальной связи и связи с ядерными силами (N2CS), средства обеспечения полета, комплектацию службы технической поддержки, поддержку и модернизацию систем N2CS, проектирование систем и модификаций N2CS», – говорится в соответствующем заявлении.

Самолеты E-4 приписаны к первой эскадрилье 55-го авиакрыла, дислоцирующегося на базе Аффет (Небраска). Экипажи и наземное обслуживание – часть Боевого авиационного командования ВВС США, взаимодействующего со Стратегическим командованием, или USSTRATCOM. Как минимум один из самолетов E-4B всегда находится на дежурстве и готов взлететь.

Это лишь первый этап. Хотя американские самолеты традиционно имеют солидный ресурс (куда больший, чем самолеты СССР), он тоже не безграничен. И самолеты Boeing нужно на что-то менять. Как сообщило в декабре издание Aviation Week, в феврале на территории базы ВВС США Хэнском (штат Массачусетс) должно пройти мероприятие, направленное на то, чтобы проинформировать промышленность об аспектах стратегии приобретения новый самолетов. Пока об этом известно относительно мало. Такой самолет должен базироваться на основе коммерческой машины. Военные хотят единую платформу, которая сменила бы как E-4B, так и Boeing E-6 Mercury – флотский самолет управления и связи, разработанный на базе пассажирского Boeing 707-320.

Boeing E-6 Mercury Источник изображения: msn.com

«SAOC (Survivable Airborne Operations Center. – Прим. ред.) <…> будет ключевым компонентом Национальной системы управления Вооруженными силами для президента, министра обороны и Объединенного комитета начальников штабов, – говорится в уведомлении ВВС США от 4 декабря. – В случае чрезвычайной ситуации на национальном уровне или разрушения центров управления наземным командованием самолет SAOC предоставит высоконадежную платформу управления, контроля и связи для управления силами США, выполнения чрезвычайных военных приказов и координации действий гражданских властей».

Сейчас общую стоимость новой программы не возьмется назвать никто, однако известно, что начиная с 2021-го на нее планируют выделять до 100 миллионов долларов ежегодно – солидная сумма даже для Штатов.

В общем и целом очевидно повышение интереса Соединенных Штатов к этой теме. А что же Россия? Пока что русские, как и американцы, имеют условно «старые» самолеты. Однако уже скоро они могут быть существенно обновлены. «Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко во время посещения нижегородского НПП «Полет». После модернизации ВКС получат второе поколение таких самолетов. Разработчики проекта ранее заявляли, что третье поколение будет создано на базе Ил-96-400», – писало РИА Новости в мае 2019 года.

Ил-96-400Т Источник изображения: MariaPC

То есть, кроме модернизации старых машин, будут новые самолеты. Сейчас есть эскизно-технический проект ВКП третьего поколения. Кстати, Ил-96-400 – это модификация Ил-96, который стал развитием советского Ил-86, на базе которого построен Ил-80. В более узком смысле авиалайнер Ил-96-400 стал глубокой модернизацией Ил-96-300 с двигателями ПС-90А-1 тягой 17 400 кгс и улучшенной авионикой. Фюзеляж «позаимствовали» у Ил-96М.

Такая преемственность технических решений может облегчить эксплуатацию командных пунктов. Выбор, по сути, невелик. Кроме Ил-96, основой для ВКП третьего поколения в теории может стать разве что российско-китайский широкофюзеляжный пассажирский самолет CR929 – или, как его еще называют, ШФДМС (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет). Однако пока это лишь проект: на сегодня нет ни одного прототипа или демонстратора технологий.

Таким образом, состав российских ВКП обозримого будущего выглядит так:

Первое поколение: разработанные в советские годы самолеты Ил-80 и Ил-82 (на базе Ил-86 и Ил-76 соответственно);

Второе поколение: их модернизированные версии;

Третье поколение: машина на базе Ил-96-400.

Дополнить их может командный пункт на базе многоцелевого вертолета Ми-38: такой вариант сейчас активно прорабатывают. Поскольку ключевые для ВКП возможности (дальность, продолжительность полета) в этом случае несравнимо ниже возможностей Ил-86 или Ил-76, полностью заменить самолеты они, конечно, не смогут.

Новый воздушный командный пункт будет создан на базе вертолёта Ми-38 Источник изображения: voennoedelo.com

Обновление Россией парка самолетов Судного дня уже успело стать темой для обсуждения в мировых СМИ. По мнению известного китайского агентства Sina, среди главных целей модернизации – повышение коммуникационных возможностей и помехоустойчивости связи, так как основным «вооружением» таких ВКП являются средства связи. Отметим, кстати, что как российские, так и американские самолеты не несут авиационных средств поражения. Их защита лежит на плечах истребителей.

С другой стороны, не стоит воспринимать все эти действия в качестве подготовки к Третьей мировой войне. В конце концов, сам факт существования самолетов Судного дня говорит о том, что никто не верит в возможность победы в ядерном конфликте.