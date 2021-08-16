Войти
РИА Новости

Спецпредставитель Путина Кабулов: талибы взяли Кандагар из-за бегства армии, которую обучали США

98
0
0
Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан
Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан.
Источник изображения: © Flickr / The U.S. Army

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Талибы смогли захватить Кандагар из-за бегства афганских войск, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — сказал он.

Тем не менее, по его мнению, талибы пока не в состоянии захватить Кабул.

"Взятие Кандагара ничего не открывает", — добавил собеседник агентства.

В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"* . Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США.

Талибы уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели взяли под контроль административные центры более десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне вечером боевики объявили о захвате Кандагара, а сегодня утром — Лашкаргаха, административного центра провинции Гильменд.

Западные СМИ пишут о том, что талибы могут в течение месяца блокировать и Кабул. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
19.07.2021
FOLHA S.PAULO (Бразилия): Байден подтверждает вывод войск США из Афганистана, а Россия и Китай заполняют оставленный ими вакуум
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
06.02.2014
Российский военный пряник не всем союзникам по вкусу
22.04.2013
Политика и национальная оборона
18.09.2012
Китай: одиночество без изоляции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос