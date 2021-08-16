Спецпредставитель Путина Кабулов: талибы взяли Кандагар из-за бегства армии, которую обучали США

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Талибы смогли захватить Кандагар из-за бегства афганских войск, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — сказал он.

Тем не менее, по его мнению, талибы пока не в состоянии захватить Кабул.

"Взятие Кандагара ничего не открывает", — добавил собеседник агентства.

В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"* . Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США.

Талибы уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели взяли под контроль административные центры более десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне вечером боевики объявили о захвате Кандагара, а сегодня утром — Лашкаргаха, административного центра провинции Гильменд.

Западные СМИ пишут о том, что талибы могут в течение месяца блокировать и Кабул. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в России.