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Naked Science

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

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Источник изображения: naked-science.ru

Американцы успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Ее майские тесты, напомним, завершились неудачно.

Об испытаниях МБР Пентагон сообщил 11 августа. Старт выполнили с территории калифорнийской базы Ванденберг. Головная часть упала в Тихом океане, преодолев 6,75 тысячи километров.

Цель испытаний — мониторинг готовности комплекса. Помимо этого, он стал демонстрацией союзникам США «безопасности, надежности и эффективности» американских средств ядерного сдерживания.


©twitter.com/DeptofDefense

Испытания важны еще потому, что недавние майские тесты Minuteman III завершились неудачно. Технические проблемы привели к тому, что ракета не смогла стартовать.

Minuteman III приняли на вооружение в 1970-м. С тех пор комплекс неоднократно модернизировали. Сейчас это единственная МБР шахтного базирования, стоящая на вооружении США.

Ее заменит новая ракета, которую создают по программе Ground Based Strategic Deterrent, или GBSD. Предполагается, что первый запуск изделия состоится в 2023-м. Первоначальная боевая готовность намечена на конец десятилетия, а полная боевая готовность — на 2036 год. К тому времени должны создать 400 ракет нового типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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