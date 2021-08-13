США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американцы успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Ее майские тесты, напомним, завершились неудачно.

Об испытаниях МБР Пентагон сообщил 11 августа. Старт выполнили с территории калифорнийской базы Ванденберг. Головная часть упала в Тихом океане, преодолев 6,75 тысячи километров.

Цель испытаний — мониторинг готовности комплекса. Помимо этого, он стал демонстрацией союзникам США «безопасности, надежности и эффективности» американских средств ядерного сдерживания.

Airmen from the 576th Test Squadron worked with our mission partners at @SLDelta30 to conduct an operational #MinutemanIII test launch. These tests provide readiness data and assure our nation’s allies that our nuclear deterrent is safe, secure and effective. #SafeSecureReady pic.twitter.com/Bjsnq8qiPl - Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 11, 2021

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Испытания важны еще потому, что недавние майские тесты Minuteman III завершились неудачно. Технические проблемы привели к тому, что ракета не смогла стартовать.

Minuteman III приняли на вооружение в 1970-м. С тех пор комплекс неоднократно модернизировали. Сейчас это единственная МБР шахтного базирования, стоящая на вооружении США.

Ее заменит новая ракета, которую создают по программе Ground Based Strategic Deterrent, или GBSD. Предполагается, что первый запуск изделия состоится в 2023-м. Первоначальная боевая готовность намечена на конец десятилетия, а полная боевая готовность — на 2036 год. К тому времени должны создать 400 ракет нового типа.