США неудачно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Американцы потерпели неудачу во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Причину только предстоит выяснить.

О неудачных испытаниях ракеты Minuteman III со ссылкой на Военно-воздушные силы США сообщило РИА Новости. «Идет расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», — говорится в заявлении американских ВВС.

Пуск состоялся на территории авиабазы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Военно-воздушные силы хотели провести оценку, готовность и подтвердить эффективность комплекса. Кроме этого, намеревались оценить точность ракеты.

Еще одни испытания комплекса американцы провели в феврале: ракету также запустили с базы Ванденберг.

Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III 8 июня 1994 года Источник изображения: wikipedia

Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, которую эксплуатируют Соединенные Штаты. В распоряжении американского Минобороны — 450 ракет такого типа. По данным из открытых источников, дальность действия изделия составляет 13 тысяч километров. Во время испытания, которое провели в 2008 году, дальность пуска равнялась 8500 километрам.

Принятую на вооружение в 1970 году ракету регулярно модернизировали. Так, с 2007 по 2012 год произвели замену боевых блоков Mk.12A на Mk.21. Были внесены серьезные доработки в систему наведения и управления, а также силовую установку.

Концепция американской ядерной триады имеет существенные отличия от российской. Основа стратегических сил Российской Федерации — комплексы шахтного и мобильного базирования. В свою очередь, США делают ставку на баллистические ракеты подводных лодок UGM-133A «Трайдент II» (D5), носителями которых выступают атомные субмарины типа Ohio.

Запуск ракеты Трайдент II (D5) Источник изображения: USN

Как американцы, так и россияне активно работают над модернизацией своего ядерного потенциала. По данным источников в военно-промышленном комплексе, в этом году Россия осуществит три пуска новой ракеты РС-28 «Сармат» по программе летно-конструкторских испытаний. В будущем новый комплекс сменит знаменитую Р-36М2 «Воевода». Ракета имеет десять боевых блоков, ее дальность достигает 18 тысяч километров. Мощность одного заряда — 750 килотонн.

Не остается в стороне и Европа. Недавно французы провели очередные испытания своей баллистической ракеты типа M51 для субмарины типа Triomphant. Тесты состоялись на наземном полигоне: пуск ракеты можно посмотреть на видео.