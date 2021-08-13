В США призвали игнорировать нарушение кораблями НАТО и Швеции границ России

Зачастую данные онлайн-трекеров, отслеживающих при помощи системы Global Positioning System (GPS) перемещения военных кораблей стран НАТО и Швеции, следует игнорировать, утверждает американский журнал Popular Mechanics.

Издание призывает игнорировать информацию от таких трекеров, отслеживающих ситуацию вблизи границ России, где последняя якобы применяет GPS-спуфинг «с целью использования сфабрикованных данных для усиления пропагандистских претензий против западных стран». Popular Mechanics пишет, что подобное поведение «подрывает всеобщее доверие к полезной технологии, изначально предназначенной для повышения безопасности».

Ранее американское издание The Drive сообщило, что, согласно данным сайтов MarineTraffic и VesselFinder, американский эсминец Ross типа Arleigh Burke в ночь на 30 июня «переместился» из порта Одессы (Украина) к побережью Крыма, «нарушив» границы России. В искажении данных онлайн-трекеров в публикации обвинили российскую сторону.

Иван Потапов