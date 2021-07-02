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В США обвинили Россию в «телепортации» эсминца Ross из Одессы в Крым

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USS Ross
USS Ross.
Источник изображения: Фото: ВМС Украины

Американский эсминец Ross типа Arleigh Burke в ночь на 30 июня «телепортировался» из порта Одессы (Украина) к побережью Крыма (Россия). Об этом сообщает The Drive.

Американское издание отмечает, что данные сайтов MarineTraffic и VesselFinder, отслеживающих перемещения кораблей, показывают, что на некоторое время эсминец оказался на расстоянии около девяти километров от побережья полуострова, тогда как камеры наблюдения, установленные в украинском порту, демонстрируют, что Ross не покидал Одессу.

В искажении данных MarineTraffic и VesselFinder в The Drive обвинили российскую сторону. «Этот причудливый инцидент с GPS-спуфингом вокруг Крымского полуострова в Черном море — второй в своем роде за последние две недели», — напоминает издание.

The Drive отмечает, что Ross должен принять участие в морских учениях Sea Breeze.

Согласно изданию, вместе с американским эсминцем к Крыму «телепортировался» украинский патрульный катер «Прилуки» проекта 206-МР (в настоящее время, согласно Defense Express, проходящий доковый ремонт в Николаеве).

The Drive напоминает, что предыдущий инцидент, связываемый с GPS-спуфингом, наблюдался 18 июня, когда британский (Defender) и нидерландский (Evertsen) корабли, согласно данным MarineTraffic, оказались менее чем в четырех километрах от Крыма, хотя в действительности они находились в Одессе, то есть на расстоянии более 333 километров от полуострова.

«Применение [Россией систем] радиоэлектронной борьбы в регионе чрезвычайно распространено», — говорится в публикации.

В феврале издание The Drive отметило, что Военно-морские силы США, говоря о российской угрозе в Черном море, фактически имеют в виду способность Москвы в кратчайшие сроки превратить почти всю данную акваторию в зону поражения своими противокорабельными ракетами.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Военные учения
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