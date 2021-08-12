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Причиной крушения исправного российского Су-35С назвали бардак

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Причиной крушения российского истребителя Су-35С стал «банальный бардак», пишет в Telegram издание Baza.

«Пилот, спасая собственную жизнь по команде начальства, разбил совершенно исправный самолет. Как выяснилось в ходе расследования, приказ на катапультирование отдал руководитель полетов, которому показалось, что самолет загорелся прямо во время взлета с аэродрома Дземги», — говорится в публикации.

Согласно Baza, руководитель полета принял за возгорание отстреливающиеся ложные тепловые цели, сработавшие из-за излучения от оборудования на летном поле. Возможной причиной данного сбоя в публикации называется неправильная настройка параметров.

Отмечается, что «при крушении никто кроме российского бюджета не пострадал».

Неделю назад канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные сетевые источники, написал, что разбившийся Су-35С «был полностью исправным на момент покидания летчиком», однако в кабине был неверно установлен переключатель отстрела ловушек в положение «Автомат», в результате чего после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы снялась блокировка отстрела патронов, которые стали отстреливаться в автоматическом режиме из-за мощного излучения радиоэлектронной станции аэродрома.

Инцидент с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка с аэродрома Дземги (Комсомольск-на-Амуре), упавшего на Сахалине, произошел 31 июля. После того, как самолет покинул летчик, Су-35С набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки топлива 1 час 13 минут, после чего упал.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
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